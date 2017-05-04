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Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года
05.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Как правило, спрос на рынке
Предложение свободных квартир в апреле также сократилось (-6%). По всей видимости сказалось начало дачного сезона, а также обилие праздничных дней в апреле. Как на рынке продажи, так и на рынке аренды такой период негативно сказывается на размещении новых объявлений и поддержании актуальности “старых”.
Максимальный отток был отмечен в сегменте 1-комнатных квартир, которых за месяц стало меньше на 8,2%. Количество свободных «двушек» сократилось на 5%, «трешек» – на 2,8%.
Если в первом квартале цены на аренду квартир “топтались” на месте, то в апреле у всех типов квартир было зафиксировано довольно ощутимое снижение. На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:
1-комнатные квартиры — $217 (снижение к марту на 3,6%);
2-комнатные квартиры — $278 (снижение на 2,1%);
3-комнатные квартиры — $337 (снижение на 2,6%).
Для квартир с тремя комнатами текущий уровень арендных ставок – самый низкий за последние 5 лет. У других типов квартир цены сумели оттолкнуться от прошлогоднего минимума на 14,8% (1-комнатные) и на 9,1% (двухкомнатные).
География цен на аренду квартир в Минске в апреле 2017 года выглядела следующим образом:
Довольно ощутимое снижение цен на аренду в апреле отразилось и на доходности этого сегмента. Индекс доходности аренды сократился с 5,83% годовых до 5,75%. Примечательно, что за последний год это лишь третий случай снижения. Максимальная доходность валютных депозитов, с которыми мы сравниваем показатели аренды, в апреле немного увеличилась. Однако разрыв между двумя показателями по-прежнему велик и составляет без малого 2 процентных пункта.
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