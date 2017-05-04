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Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года

05.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Как правило, спрос на рынке аренды квартир в Минске в эту пору достигает своих минимальных годовых значений. Активность арендаторов падает не первый месяц и сейчас составляет чуть более половины от пиковых значений прошлого года. Ожидать хоть какое-то оживление стоит лишь с наступлением лета, когда съемное жильё начнут искать себе иногородние выпускники ВУЗов, остающиеся работать в Минске, а также абитуриенты.

Предложение свободных квартир в апреле также сократилось (-6%). По всей видимости сказалось начало дачного сезона, а также обилие праздничных дней в апреле. Как на рынке продажи, так и на рынке аренды такой период негативно сказывается на размещении новых объявлений и поддержании актуальности “старых”.

Максимальный отток был отмечен в сегменте 1-комнатных квартир, которых за месяц стало меньше на 8,2%. Количество свободных «двушек» сократилось на 5%, «трешек» – на 2,8%.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года

Если в первом квартале цены на аренду квартир “топтались” на месте, то в апреле у всех типов квартир было зафиксировано довольно ощутимое снижение. На конец месяца средние ставки аренды квартир в Минске составили:

1-комнатные квартиры — $217 (снижение к марту на 3,6%);

2-комнатные квартиры — $278 (снижение на 2,1%);

3-комнатные квартиры — $337 (снижение на 2,6%).

Для квартир с тремя комнатами текущий уровень арендных ставок – самый низкий за последние 5 лет. У других типов квартир цены сумели оттолкнуться от прошлогоднего минимума на 14,8% (1-комнатные) и на 9,1% (двухкомнатные). 

Любопытный факт

Снимать жильё в 2016 и 2017 году в финансовом плане стало проще, чем в предыдущие 3 года. На аренду 1-комнатной квартиры жителю столицы нужно было отдать 47% средней зарплаты (после вычета налогов). В 2013-2015 годах аренда “однушки” забирала более половины дохода, а именно 53-54%.

 География цен на аренду квартир в Минске в апреле 2017 года выглядела следующим образом:

Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года
Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года

Довольно ощутимое снижение цен на аренду в апреле отразилось и на доходности этого сегмента. Индекс доходности аренды сократился с 5,83% годовых до 5,75%. Примечательно, что за последний год это лишь третий случай снижения. Максимальная доходность валютных депозитов, с которыми мы сравниваем показатели аренды, в апреле немного увеличилась. Однако разрыв между двумя показателями по-прежнему велик и составляет без малого 2 процентных пункта.

Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года
 
Теги: Минск
 
 
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Сегмент долгосрочной аренды жилья в середине весны достиг точки наименьшей активности на рынке – по сравнению с прошлыми месяцами сократилось как число...

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