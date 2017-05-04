Обзор рынка аренды квартир в Минске за апрель 2017 года

Как правило, спрос на рынке аренды квартир в Минске в эту пору достигает своих минимальных годовых значений. Активность арендаторов падает не первый месяц и сейчас составляет чуть более половины от пиковых значений прошлого года. Ожидать хоть какое-то оживление стоит лишь с наступлением лета, когда съемное жильё начнут искать себе иногородние выпускники ВУЗов, остающиеся работать в Минске, а также абитуриенты.

Предложение свободных квартир в апреле также сократилось (-6%). По всей видимости сказалось начало дачного сезона, а также обилие праздничных дней в апреле. Как на рынке продажи, так и на рынке аренды такой период негативно сказывается на размещении новых объявлений и поддержании актуальности “старых”.

Максимальный отток был отмечен в сегменте 1-комнатных квартир, которых за месяц стало меньше на 8,2%. Количество свободных «двушек» сократилось на 5%, «трешек» – на 2,8%.



