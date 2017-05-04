Торгпред РФ: Россия вряд ли откажется от белорусского молока

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Россия в ближайшей перспективе, скорей всего, не откажется полностью от поставок на свой рынок белорусской молочной продукции, заявил торговый представитель Российской Федерации в Беларуси Константин Артюшин.

Ранее российские производители молока и представители Минсельхоза РФ отмечали, что в скором времени Россия ликвидирует дефицит производства молока и тогда сможет полностью отказаться от поставок белорусской молочной продукции. На начало 2017 года дефицит молока в РФ составлял 7 миллионов тонн, он полностью покрывается за счет поставок молочной продукции из Беларуси.

"А как это возможно, если у нас единое экономическое пространство? Если делать это не на принципах конкуренции, то как это получится? Это вопрос конкуренции — присутствие белорусского молока на российском рынке — а не политического пространства", — сказал Артюшин на пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

Он также подчеркнул, что в России предприятия торговли не имеют обязательного ассортиментного перечня, в отличие от Беларуси. Таким образом, административных барьеров на пути белорусского молока на полки российских магазинов не существует.

Он заметил, что пока наблюдает тренд только на увеличение поставок белорусского продовольствия на российский рынок.

Торгпред не исключил, что со временем сельское хозяйство РФ модернизируется, дефицит молока будет ликвидирован, а российские заводы начнут производить больше продукции и она будет более высокого качества. Тогда, по словам Артюшина, не исключено, что белорусские производители и поставщики будут вынуждены пересмотреть свои экспортные стратегии.

"Возможно, умрет низкий ценовой сегмент, ведь все решают логистика и цены", — предположил Артюшин.

Торгпред также выразил мнение, что и с ростом производства молочной продукции в России, с появлением новых предприятий потребители-россияне по-прежнему будут рады белорусской молочке. "В бизнесе важно, какая у тебя история, какой бренд. Наличие собственного производства ничего не доказывает", — подчеркнул он.