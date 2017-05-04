Запреты на поставки в РФ введены только для 5% предприятий РБ

МИНСК, 5 мая – Sputnik. С ограничениями по поставкам продовольствия на российский рынок сталкивается лишь небольшое количество белорусских предприятий, и эти ограничения носят взвешенный характер, считает торговый представитель РФ в Беларуси Константин Артюшин.



© Фото: Россельхознадзор Россельхознадзор начал красить контрабандное мясо из Беларуси зеленкой

В настоящее время в Беларуси работает группа инспекторов Россельхознадзора . Это уже вторая проверка в текущем году. По результатам первой с двух предприятий ограничения были сняты. В Минске надеются на полную их отмену.

"Что касается взаимодействия с Россельхознадзором, то на начало мая ограничения на поставки имели только 35 белорусских предприятий, и эти ограничения временные. 753 белорусских предприятия занимаются поставками, ограничения имеют только 35, это 5%, то есть каждый двадцатый", – сказал Артюшин.

Он заметил, что существующие ограничения могут быть сняты в ходе нынешней проверки.

В то же время, непосредственно белорусские органы ветеринарного и санитарного контроля наложили временный запрет на 23 компании, и это также говорит о многом.

"Это все свидетельствует о том, что наши органы работают и сотрудничают эффективно, не взирая, как говорится, на лица", – подчеркнул торгпред.

Артюшин также рассказал, что торговое представительство готово защищать права белорусских производителей, если они сталкиваются на рынке РФ с барьерами, однако ограничения надзорных органов к барьерам не относятся.

"Если это внешние барьеры, мы готовы получить заявление белорусского предприятия и со всей пролетарской ненавистью его отработать", – заявил он.