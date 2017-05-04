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Беларусь и Турция намерены создать новые сборочные производства белорусской техники

05.05.2017 16:10 — Новости Экономики | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Турция намерены создать новые сборочные производства белорусской техники. Это обсуждалось на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Турции Андрея Савиных с министром развития Турции Лютфи Эльваном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.Во время встречи стороны обсудили создание в Турции сборочных производств белорусской коммунальной и сельскохозяйственной техники."Особое внимание уделено возможности включения белорусских проектов в программы стимулирования производственных компаний в рамках государственной стратегии экономического развития Турции "Видение-2023", - рассказали в ведомстве.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи стороны обсудили создание в Турции сборочных производств белорусской коммунальной и сельскохозяйственной техники.

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