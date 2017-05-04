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Беларусь продолжает искать альтернативу российской нефти
05.05.2017 16:56 — Новости Экономики | БДГ
Концерн «Белнефтехим» ведет переговоры с зарубежными поставщиками для диверсификации поставок нефти.
Как рассказал руководитель концерна Игорь Ляшенко в интервью
Глава концерна также рассказал, что Беларусь по-прежнему занимается поиском альтернативы российской нефти.
«Рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. Не исключено, что под давлением Министерства финансов — уже в 2019-2020 годах. Хотя дебаты о сроках ведутся, но очевидно: не за горами времена, когда внутренние российские цены на нефть если не сравняются, то вплотную
«Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются», - заявил Ляшенко.
Отметим, что ранее Беларусь
В марте белорусский президент выразил надежду на то, что белорусская наука совершит, наконец, прорыв, и наша страна сможет существовать не благодаря нефти и газу, а за счет альтернативного источника энергии, так как сейчас Беларусь ради покупки тонны нефти «
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Концерн «Белнефтехим» ведет переговоры с зарубежными поставщиками для диверсификации поставок нефти.
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