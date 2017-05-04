Беларусь продолжает искать альтернативу российской нефти

Концерн «Белнефтехим» ведет переговоры с зарубежными поставщиками для диверсификации поставок нефти.

Как рассказал руководитель концерна Игорь Ляшенко в интервью газете «Рэспубліка », нефтегазовые проблемы, которые сопровождали отношения Беларуси с Россией весь прошлый год и фактически завершились лишь месяц назад, стали довольно непростым временем для концерна. Напомним, что Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси.

Глава концерна также рассказал, что Беларусь по-прежнему занимается поиском альтернативы российской нефти.

«Рано или поздно Россия завершит налоговый маневр. Не исключено, что под давлением Министерства финансов — уже в 2019-2020 годах. Хотя дебаты о сроках ведутся, но очевидно: не за горами времена, когда внутренние российские цены на нефть если не сравняются, то вплотную приблизятся к мировым котировкам », - заметил Ляшенко, добавив, что диверсификация создает дополнительную подушку безопасности для экономической устойчивости отрасли.

«Переговоры идут, и их содержание является коммерческой тайной. Но определенные варианты просматриваются», - заявил Ляшенко.

Отметим, что ранее Беларусь оценила стоимость азербайджанской нефти достаточно низко, из-за чего Азербайджан отказался с ней дальше сотрудничать. Покупала Беларусь также иранскую нефть , но эксперты полагают, что такой проект будет нашей стране невыгоден.