Андрей Кобяков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правительство рассмотрит инновационный проект модернизации Оршанского инструментального завода Составленный бизнес-план включает освоение и выпуск 400 видов новых конструкций инструмента на уровне европейских аналогов с высокой конкурентоспособностью на...

5 мая, Оршанский район /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Правительство рассмотрит инновационный проект модернизации ОАО "Оршанский инструментальный завод". Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА."Непростая ситуация на Оршанском инструментальном заводе. Пока, есть только идея, как улучшить дела на предприятии, и есть перспективы, в первую очередь, это большой российский рынок, а также внутренний. Порядка $30 млн - это объем ежегодного импорта режущего инструмента в Беларусь, аналогичного тому, что производит оршанский завод. Но уровень оборудования и энергозатрат делает его продукцию устаревшей и неконкурентоспособной. Сейчас рассматривается вопрос, каким образом правильно структурировать предложенный предприятием инновационный проект. Модернизация завода имеет свои риски, поскольку не хотелось бы повторять ситуацию с деревообработкой. С другой стороны, есть коллектив. Это самое большое достояние - кадры, их желание, навыки и опыт. Поэтому будем рассматривать проект на ближайшем заседании правительства. И с учетом опыта модернизации, который мы уже имеем, финансовых возможностей, выработаем наиболее оптимальный вариант", - заключил Андрей Кобяков.Обществом разработан инновационный проект "Модернизация ОАО "Оршанский инструментальный завод" с внедрением новых технологических процессов производства металлорежущего и вспомогательного инструмента". Бизнес-план сейчас проходит согласование в Минпроме. Реализация проекта предусматривает строительство нового производственного корпуса и закупку оборудования общей стоимостью около $36 млн. Общие затраты на реализацию инновационного проекта составят $62,57 млн.Составленный бизнес-план включает освоение и выпуск 400 видов новых конструкций инструмента на уровне европейских аналогов с высокой конкурентоспособностью на рынках Беларуси, стран СНГ и других. Потому реализация проекта - это путь к снижению импорта белорусскими потребителями и увеличению экспорта высокотехнологичного инструмента. "Таким образом, завод, что немаловажно, будет обеспечивать и занятость, создавать рабочие места на более высоком технологическом уровне", - подчеркнул премьер-министр.ОАО "Оршанский инструментальный завод" - специализированный производитель вспомогательного и режущего инструмента для металлообрабатывающих станков. Общая номенклатура насчитывает более 3 тыс. единиц инструмента для фрезерования, сверления, резьбонарезания, расточных и токарных работ. На сегодняшний день предприятие удерживается от банкротства за счет экспорта в Россию, поскольку реализация продукции на внутреннем рынке не приносит оборотных средств. Счета компании арестованы из-за просроченной кредиторской задолженности. Этот вопрос предприятие пытается решить с 2015 года параллельно с разработкой бизнес-плана модернизации и рассчитывает на благоприятное решение и поддержку на самом высоком уровне.-0-