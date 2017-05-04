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Фармакопея ЕАЭС будет включена в перечень Всемирной организации здравоохранения

05.05.2017 18:44 — Новости Экономики | БелТА  
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5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фармакопея Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - основной свод требований к качеству лекарственных препаратов - будет включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировых фармакопей и фармакопейных органов как один из региональных стандартов качества. Об этом договорились член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков и директор Департамента ВОЗ по основным лекарственным средствам и медицинской продукции Сьюзанн Хилл в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК. Сьюзанн Хилл заявила о заинтересованности ВОЗ в сотрудничестве с ЕЭК по вопросам, связанным с развитием рынка лекарственных средств, включая официальное признание Фармакопеи ЕАЭС в качестве региональной. Стороны начали подготовку плана сотрудничества. Представители международной организации совместно с экспертами ЕАЭС будут обсуждать проекты документов ВОЗ в этой сфере, в том числе правила надлежащей регуляторной практики, участвовать в семинарах и тренингах, которые пройдут в странах ЕАЭС.Министр ЕЭК в Женеве выступил также на заседании совета Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций и встретился с директором секретариата Международного совета по гармонизации технических требований к регистрации лекарственных средств для медицинского применения (ICH) Доной Ронан."При разработке документов, обеспечивающих функционирование в ЕАЭС общего рынка лекарств, нами были изучены и применены лучшие международные практики, учтен опыт ведущих экспертов международных организаций, регуляторных органов и фармацевтической промышленности. Это позволило в сжатые сроки создать масштабную наднациональную нормативную базу", - отметил Валерий Корешков на заседании совета Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций.-0-
 
 
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Сьюзанн Хилл заявила о заинтересованности ВОЗ в сотрудничестве с ЕЭК по вопросам, связанным с развитием рынка лекарственных средств, включая официальное...

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