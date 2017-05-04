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ЕЭК и Международный союз железных дорог подписали меморандум о взаимопонимании

05.05.2017 19:04 — Новости Экономики | БелТА  
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ЕЭК и Международный союз железных дорог подписали меморандум о взаимопонимании
Фото ЕЭК
5 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Международный союз железных дорог (МСЖД) заключили меморандум о взаимопонимании. Документ подписали сегодня в Париже член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Адамкул Жунусов и генеральный директор МСЖД Жан-Пьер Лубину, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.Сотрудничество комиссии с МСЖД станет прочной основой для обмена опытом по вопросам повышения конкурентоспособности, экономичности, безопасности железнодорожных перевозок грузов и пассажиров, и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие интеграционных процессов в сфере железнодорожного транспорта в Евразийском регионе, полагают в ЕЭК. Стороны намерены осуществлять сотрудничество путем обмена информацией и документами, проведения совместных совещаний, выработки предложений по повышению качества услуг и улучшению работы железнодорожного транспорта."Уверен, что реализация положений меморандума будет способствовать установлению взаимовыгодных связей ЕЭК с организациями - членами Международного союза железных дорог, - отметил Адамкул Жунусов. - Изучение опыта такой уважаемой организации, как МСЖД, найдет свое отражение в масштабной работе комиссии по разработке стратегического документа - плана мероприятий дорожной карты по выполнению согласованной транспортной политики государств - членов Евразийского экономического союза".Адамкул Жунусов предложил генеральному директору союза разработать план действий по реализации меморандума и выразил надежду на дальнейшее укрепление взаимопонимания и сотрудничества. Жан-Пьер Лубину поддержал инициативу министра ЕЭК.Международный союз железных дорог - международная неправительственная организация, объединяющая национальные железнодорожные компании. Она была создана в 1922 году на основе французского права, штаб-квартира находится в Париже. Главная цель МСЖД - содействие продвижению и развитию железнодорожного транспорта на глобальном уровне, решение проблем мобильности и устойчивого развития. В настоящее время организация насчитывает 199 членов.-0-
 
 
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Адамкул Жунусов предложил генеральному директору союза разработать план действий по реализации меморандума и выразил надежду на дальнейшее укрепление...

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