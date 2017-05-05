Группа компаний «Ромакс» в июле-августе планирует запустить новое производство порошков, жидких моющих средств и средств гигиены. Об этом говорится в сообщении компании.

Новый завод будет располагаться на существующей производственной базе «Ромакс» в Ивьевском районе Гродненской области. Планируемый объем производства составит 2 тыс. тонн продукции в месяц. На заводе планируется создать 70 новых рабочих мест, которые преимущественно будут заняты местными жителями, говорится в сообщении.

«На данный момент мы видим возможность заместить некоторые виды импортной продукции, которые присутствуют на белорусском рынке, качественными аналогами, наиболее удовлетворяющими спрос. Именно для этого мы создаем новое производство», — отмечают в «Ромаксе».

Объем инвестиций в новое производство составит около 2 млн долларов. Ресурсы направят на закупку оборудования, а также сырья и материалов, уточнили TUT.BY в «Ромаксе».

Финансироваться проект будет за счет средств от размещения облигаций, собственных ресурсов компании, а также инвестиций зарубежного партнера (производитель бытовой химии). Порошки и жидкие моющие средства будут выпускаться под брендом иностранного партнера, но его пока в «Ромаксе» не называют.

Группа компаний «Ромакс» работает на белорусском рынке с 1998 года. Сегодня в группу компаний входят ООО «Фабрика Ромакс» (производитель парфюмерно-косметической продукции, туалетной бумаги, полотенец, мусорных пакетов), ООО «Торговая компания «Ромакс» (импортер парфюмерно-косметической продукции, бытовой химии, товаров хозяйственно-бытового назначения), ООО «ЗападХимТорг» (сеть дискаунтеров бытовой химии и косметики «Остров чистоты»), ООО «Производственная компания «Ромакс» (транспортно-экспедиционная компания). Компанию контролирует семья Виктора Ромука.