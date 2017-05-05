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Как не ошибиться, оформляя кредит: советы Ассоциации банков
05.05.2017 20:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая — Sputnik. Ассоциация белорусских банков (АББ) подготовила перечень рекомендаций для заемщиков, чтобы уберечь их от возможных просчетов при получении потребительских кредитов.
© Sputnik Игорь Зарембо
В АББ напомнили, что Нацбанк и сама Ассоциация не могут вмешиваться в договорные отношения между банками и их клиентами, а также не имеют полномочий, чтобы трактовать условия кредитных договоров. Это могут делать только стороны договора, а в случае противоречий стороны могут обратиться в суд, который может признать договор недействительным, обязать сторону к исполнению обязательств и призвать к ответственности, в том числе обязать компенсировать убытки и моральный вред.
"В связи с этим особую актуальность приобретает наличие здравого смысла и финансово грамотного подхода у отдельных заемщиков и их ответственность как кредитополучателей в соответствии с заключенными кредитными договорами", — подчеркнули в АББ.
Там заметили также, что при Ассоциации действует Третейский суд, прорабатывается вопрос о создании в Беларуси финансового омбудсмена.
Число претензий граждан к банкам снижается
Сейчас белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Нацбанка, которые изложены в письме "Об осуществлении розничных операций". Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов увязывали предоставление кредитов с оформлением клиентами так называемых "пакетов услуг", стоимость обслуживания которых была сопоставима со стоимостью обслуживания объявленной процентной ставки по кредиту.
© Sputnik/ из личного архива Валерия Полховского
В результате произошло значительное снижение количества претензий розничных клиентов к банкам.
Так, по данным Национального банка, в 2016 году количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, снизилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом — с 1361 до 754. При этом количество обращений по вопросам кредитования населения уменьшилось с 801 до 563.
Кроме того, за последние два года Нацбанк принял жесткие меры, чтобы обеспечить полную прозрачность розничного кредитования.
В частности, банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам "пакеты услуг" либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту.
В то же время традиционные (классические) банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору.
На что обращать внимание в кредитном договоре?
АББ напоминает, что банки должны предоставлять полную и достоверную информацию об условиях кредитования, а также об условиях предоставления дополнительных услуг, оказываемых в связи с кредитованием.
Кроме того, банки обязаны:
При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физическим лицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита.
Банки также обязаны предоставлять гражданам возможность выбирать кредитные продукты и различные способы погашения взятых кредитов. Кроме того, гражданин имеет право выбрать, получить ли кредит наличными или безналом на расчетный счет либо на счет третьих лиц в оплату за товары или услуги. При этом банки не вправе навязывать страховые и иные услуги при заключении кредитных договоров.
В АББ напомнили, что перед подписанием кредитных и иных договоров граждане должны внимательно их прочитать, ознакомиться со всеми условиями, проанализировать все составляющие этих договоров, задать интересующие вопросы работникам банка и найти их подтверждение в договорах. В обязательном порядке следует ознакомиться с той информацией, на которую содержится ссылка в договоре (например, если она расположена на сайте банка или информационном стенде).
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Нацбанк утвердил рекомендации для банков, но не может вмешиваться в отношения банка и клиента. Для решения спорных вопросов есть Третейский суд.
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