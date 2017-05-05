Как не ошибиться, оформляя кредит: советы Ассоциации банков

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Ассоциация белорусских банков (АББ) подготовила перечень рекомендаций для заемщиков, чтобы уберечь их от возможных просчетов при получении потребительских кредитов.



© Sputnik Игорь Зарембо Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро

С 1 мая 2017 года Национальный банк Беларуси разрешил банкам не требовать от клиентов справки о доходах для оценки их кредитоспособности . По мнению банков и экспертов, это приведет к росту потребительского кредитования: белорусы станут чаще брать быстрые кредиты непосредственно в магазинах для совершения крупных покупок.

В АББ напомнили, что Нацбанк и сама Ассоциация не могут вмешиваться в договорные отношения между банками и их клиентами, а также не имеют полномочий, чтобы трактовать условия кредитных договоров. Это могут делать только стороны договора, а в случае противоречий стороны могут обратиться в суд, который может признать договор недействительным, обязать сторону к исполнению обязательств и призвать к ответственности, в том числе обязать компенсировать убытки и моральный вред.

"В связи с этим особую актуальность приобретает наличие здравого смысла и финансово грамотного подхода у отдельных заемщиков и их ответственность как кредитополучателей в соответствии с заключенными кредитными договорами", — подчеркнули в АББ.

Там заметили также, что при Ассоциации действует Третейский суд, прорабатывается вопрос о создании в Беларуси финансового омбудсмена.

Число претензий граждан к банкам снижается

Сейчас белорусские банки при осуществлении потребительского кредитования в безусловном порядке руководствуются рекомендациями Нацбанка, которые изложены в письме "Об осуществлении розничных операций". Это помогает избежать случаев, имевших место в недалеком прошлом, когда некоторые банки с целью обеспечения рентабельности потребительского кредитования в условиях высокой цены привлекаемых ресурсов увязывали предоставление кредитов с оформлением клиентами так называемых "пакетов услуг", стоимость обслуживания которых была сопоставима со стоимостью обслуживания объявленной процентной ставки по кредиту.



© Sputnik/ из личного архива Валерия Полховского Экономист: как банки будут оценивать кредитоспособность клиентов

В результате произошло значительное снижение количества претензий розничных клиентов к банкам.

Так, по данным Национального банка, в 2016 году количество обращений граждан, связанных с деятельностью банков, снизилось почти вдвое по сравнению с 2015 годом — с 1361 до 754. При этом количество обращений по вопросам кредитования населения уменьшилось с 801 до 563.

Кроме того, за последние два года Нацбанк принял жесткие меры, чтобы обеспечить полную прозрачность розничного кредитования.

В частности, банки уже более полутора лет не используют в своей практике нередко сопутствующие кредитам "пакеты услуг" либо иные сублимированные формы скрытых платежей по кредиту.

В то же время традиционные (классические) банковские услуги трансформируются, интегрируются с другими финансовыми продуктами, банки переходят к комплексному обслуживанию клиентов. В таких случаях взимаемая банками плата относится не к кредитному договору, а к дополнительным услугам, которыми клиенты пользуются по своему собственному выбору.

На что обращать внимание в кредитном договоре?

АББ напоминает, что банки должны предоставлять полную и достоверную информацию об условиях кредитования, а также об условиях предоставления дополнительных услуг, оказываемых в связи с кредитованием.

Кроме того, банки обязаны:

использовать при оформлении договоров шрифт Times New Roman размером не менее 12 пунктов;

предоставлять для ознакомления физическим лицам проекты кредитных договоров, и при необходимости — других договоров, если их заключение осуществляется вместе с заключением кредитного договора;

не позднее 15 рабочих дней с момента возникновения просроченной задолженности по кредитным и иным договорам информировать физических лиц о ее возникновении, а также об ответственности и возможных рисках, связанных с невыполнением ими обязательств по соответствующим договорам;

в случае принятия физическим лицом решения о страховании, связанном с кредитованием, предоставлять ему право выбора страховых продуктов как минимум трех страховых организаций;

включать в кредитные договоры все существенные условия, определенные законодательством, а также иные условия, влияющие на размер процентов за пользование кредитом.

При этом банкам следует в доступной для восприятия форме информировать потребителей банковских услуг о порядке расчета платежей по кредитным договорам, размерах (суммах) платежей по услугам, оказываемым в связи с кредитованием, а также разъяснять физическим лицам порядок досрочного возврата (погашения) кредита.

Банки также обязаны предоставлять гражданам возможность выбирать кредитные продукты и различные способы погашения взятых кредитов. Кроме того, гражданин имеет право выбрать, получить ли кредит наличными или безналом на расчетный счет либо на счет третьих лиц в оплату за товары или услуги. При этом банки не вправе навязывать страховые и иные услуги при заключении кредитных договоров.

В АББ напомнили, что перед подписанием кредитных и иных договоров граждане должны внимательно их прочитать, ознакомиться со всеми условиями, проанализировать все составляющие этих договоров, задать интересующие вопросы работникам банка и найти их подтверждение в договорах. В обязательном порядке следует ознакомиться с той информацией, на которую содержится ссылка в договоре (например, если она расположена на сайте банка или информационном стенде).