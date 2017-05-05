ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку

06.05.2017 00:35 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в концерне "Белнефтехим" и эта же информация отражена в приказе №140 от 05.05.2017 г. концерна.Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5 на автозаправочных станциях составляет Br1,17, АИ-95-К5 - Br1,25.Дизельное топливо ДТ-К5 стоит Br1,29 за литр.Как ранее заявляли в концерне "Белнефтехим", изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет. Цены на топливо в Беларуси будут меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка. В этом году стоимость топлива менялась пять раз. Каждый раз цены увеличивались на 1 копейку.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5 на автозаправочных станциях составляет Br1,17, АИ-95-К5 - Br1,25. Дизельное топливо ДТ-К5 стоит Br1,29 за литр.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Владельцы ритейлера "Остров чистоты" расширяют собственное производство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика