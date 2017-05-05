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Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку
06.05.2017 00:35 — Новости Экономики | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Топливо в Беларуси с 6 мая подорожало на 1 копейку. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в концерне "Белнефтехим" и эта же информация отражена в приказе №140 от 05.05.2017 г. концерна.Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5 на автозаправочных станциях составляет Br1,17, АИ-95-К5 - Br1,25.Дизельное топливо ДТ-К5 стоит Br1,29 за литр.Как ранее заявляли в концерне "Белнефтехим", изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным, резкого роста не произойдет. Цены на топливо в Беларуси будут меняться вслед за конъюнктурой нефтяного рынка. В этом году стоимость топлива менялась пять раз. Каждый раз цены увеличивались на 1 копейку.-0-
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Таким образом, стоимость литра бензина АИ-92-К5 на автозаправочных станциях составляет Br1,17, АИ-95-К5 - Br1,25. Дизельное топливо ДТ-К5 стоит Br1,29 за литр.
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