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Не до долларов: интерес белорусов к покупке валюты в апреле заметно ослаб

06.05.2017 07:40 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусы в апреле снизили покупку наличной валюты на 12,9% — до минимального уровня с июля прошлого года, 312 млн долларов, объем продажи валюты также упал — на 5,2% по сравнению с прошлым месяцем — до 570,7 млн долларов наличными. При этом уже пятнадцать месяцев население остается чистым продавцом наличной валюты, сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси.

За весь прошлый год белорусы продали наличными на чистой основе 2,441 млрд долларов в эквиваленте, поспособствовав заметному увеличению золотовалютных резервов.

Объем чистой продажи наличной валюты в апреле оказался максимальным с сентября прошлого года, составив 258,7 млн долларов. По сравнению с мартом прирост составил 6,2%.

За четыре месяца 2017 года белорусы купили наличными 1,322 млрд долларов, продали — 2,180 млрд долларов. Чистая продажа составила 858 млн долларов. С учетом покупки-продажи безналичной валюты чистая продажа составила 716 млн долларов.

Как и в прошлом году, юрлица ежемесячно продают и покупают примерно равный объем валюты. В январе-апреле субъекты хозяйствования продали 5,525 млрд долларов, купили — 5,483 млрд.

В 2016-м году белорусы купили 5,723 млрд долларов иностранной валюты (с учетом безналичной), продав 7,617 млрд. Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси за 2016-й год купили иностранной валюты на 16,349 млрд долларов, продали — на 16,143 млрд.

Как отмечают эксперты, у населения при снижении уровня доходов сохраняется привычка к потреблению, которое падает меньше, чем доходы, то есть тратятся сбережения. При этом в январе-феврале зарплаты, снижались, а в марте наметился рост, но увеличения спроса на валюту это не вызвало.

Напомним, в ноябре 2016 года президент Александр Лукашенко поручил к концу 2017 года вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов с условием соответствующего роста производительности труда. В апреле нынешнего года президент заявил, что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать.

Эксперты прогнозируют снижение объемов чистой продажи валюты населением, хотя пока ее уровень остается стабильно высоким.
 

 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусы в апреле снизили покупку наличной валюты на 12,9% - до минимального уровня с июля прошлого года, 312 млн долларов, объем продажи валюты также упал.

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