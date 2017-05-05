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Генсекретарь Совета Европы выразил сожаление по поводу новой смертной казни в Беларуси

06.05.2017 08:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил глубокое сожаление в связи с сообщениями о приведении в исполнение очередного смертного приговора в Беларуси.

«Смертная казнь не является правосудием, — говорится в заявлении Ягланда, распространенного 5 мая пресс-службой Совета Европы. — Данная казнь особенно прискорбна, так как произошла на фоне продолжающегося в Беларуси диалога по вопросу об отмене смертной казни».

Ягланд вновь призвал белорусские власти без промедления ввести мораторий на смертную казнь и заменить уже вынесенные смертные приговоры на другое наказание. «Я вновь говорю о нашей твердой убежденности в том, что смертная казнь противоречит европейским ценностям», — подчеркнул генсекретарь СЕ.

О приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова стало известно 5 мая. Мать осужденного получила соответствующее уведомление из Гомельского областного суда, сообщил правозащитный сайт spring96.org.

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда предполагает, что Острикова могли расстрелять в период между 13 и 29 апреля, так как последнее письмо из СИЗО № 1 Минска, где он содержался, датировано именно 13 апреля, а областной суд получил уведомление о приведении приговора в исполнении 29 апреля. Кроме того, матери позволили увидеться с осужденным в СИЗО 5 апреля — это была их последняя встреча.

34-летний Сергей Остриков был приговорен к высшей мере наказания в мае 2016 года по обвинению в жестоком убийстве двух женщин, изнасиловании и похищении. В октябре 2016 года Верховный суд оставил смертный приговор без изменения. Дело слушалось в закрытом режиме.

Не приводить приговор в исполнени призывала белорусские власти правозащитная организация «Международная амнистия».

Расстрел Острикова — первый смертный приговор, приведенный в исполнение в этом году. Сейчас правозащитники пытаются выяснить судьбу еще одного приговоренного к смертной казни — 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачка, который был признан виновным в убийстве двоих собственных детей. Козачёк отказался от обжалования приговора в Верховном суде, написав соответствующее заявление, в связи с чем дело была снято с апелляционного рассмотрения.

Еще один приговоренный к смертной казни — 32-летний житель Наровли Алексей Михаленя — обжаловал приговор в Верховном суде. Он признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса за убийство двух человек с особой жестокостью.

За последние 20 лет в Беларуси казнено более 400 человек. Лишь один из приговоренных к смертной казни за это время был помилован главой государства.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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