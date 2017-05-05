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Копейка за копейкой: топливо в Беларуси снова подорожало

06.05.2017 08:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Топливо в Беларуси с 6 мая снова выросло в цене, нынешнее подорожание стало пятым с начала года, сообщили в концерне "Белнефтехим".

Копейка за копейкой: топливо в Беларуси снова подорожало
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт: еще копейка к цене топлива влияет и на розничные цены

Согласно приказу "Белнефтехима" №140 от 5 мая 2017 года, в стране с нуля часов 6 мая подорожало топливо. Так, литр бензина АИ-92-К5 теперь стоит один рубль 17 копеек, за АИ-95-К5 нужно заплатить один рубль 25 копеек. Дизель с 6 мая теперь стоит один рубль 29 копеек.

Отметим, что менее чем за два месяца, с 11 марта, стоимость топлива уже выросла в среднем на 4%.

Ранее в "Белнефтехиме" обращали внимание, что резкого повышения цен на бензин и дизель не будет — топливо будет дорожать постепенно. СМИ сообщают, что подорожание в этом году должно составить 10%.

 
Теги: Минск
 
 
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Бензин и дизель дорожали в последний раз меньше месяца назад, всего же с начала года стоимость топлива выросла на шесть копеек.

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