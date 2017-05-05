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Крупная китайская компания заинтересовалась белорусским молоком
06.05.2017 09:22 — Новости Экономики | Tut.by
Китайская компания Drex Food Group заинтересована в развитии молочного производства в Беларуси. В последнее время учредитель этой компании Дай Шивей (Dai Shiwei) наведывается в Беларусь и изучает потенциальные возможности.
Drex Food Group, получившая в 2015 году свыше миллиарда долларов чистой прибыли, ищет возможности расширения. В настоящее время взаимодействует с поставщиками молочной продукции из Австралии и Новой Зеландии, в том числе в Австралии реализует инвестпроект.
20 марта посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый
В конце марта китайские партнеры посетили несколько предприятий в Беларуси.
3 мая Drex Food Group
Drex Food Group — крупнейшая молочная компания провинции Хэнань (самой густонаселенной в стране), основана в апреле 2008 года, занимается выращиванием коров, поставками молока и говядины, чайным производством, научно-исследовательской деятельностью, имеет собственную типографию. Стадо составляет 21 тысячу дойных коров, коллектив работников компании — 500 человек, управленческий персонал — 30. Производство отличается высокой степенью автоматизации. Компания провела IPO и зарегистрирована в Национальной Фондовой Бирже Китая.
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Drex Food Group, получившая в 2015 году свыше миллиарда долларов чистой прибыли, ищет возможности расширения.
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