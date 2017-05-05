Крупная китайская компания заинтересовалась белорусским молоком

Китайская компания Drex Food Group заинтересована в развитии молочного производства в Беларуси. В последнее время учредитель этой компании Дай Шивей (Dai Shiwei) наведывается в Беларусь и изучает потенциальные возможности.

Drex Food Group, получившая в 2015 году свыше миллиарда долларов чистой прибыли, ищет возможности расширения. В настоящее время взаимодействует с поставщиками молочной продукции из Австралии и Новой Зеландии, в том числе в Австралии реализует инвестпроект.

20 марта посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый обсудил с Дай Шивэем варианты сотрудничества в сфере производства и поставок в КНР молочной продукции. Отмечен растущий интерес китайских потребителей к качественному белорусскому молоку. Обсуждалась возможность заключения контрактов по поставкам в Китай молочной продукции, а также вхождения Drex Food Group в акционерный капитал белорусских производителей молока. По данным Белстата, в 2016 году Беларусь экспортировала в Китай молочной продукции на 1 млн долларов.

В конце марта китайские партнеры посетили несколько предприятий в Беларуси. Среди них была и «Агрофирма «Фаличи», дочернее предприятие «Белинвестбанка». В апреле ее посещал кенийский миллионер Наушад Мерали и выразил интерес в ее покупке.

3 мая Drex Food Group подписала меморандум о взаимопонимании с «Белинвестбанком». Речь на переговорах шла об установлении взаимодействия в области совместного финансирования белорусско-китайских проектов, в том числе и проектов развития сельского хозяйства, партнерства в банковской сфере, инвестиционного сотрудничества.

Drex Food Group — крупнейшая молочная компания провинции Хэнань (самой густонаселенной в стране), основана в апреле 2008 года, занимается выращиванием коров, поставками молока и говядины, чайным производством, научно-исследовательской деятельностью, имеет собственную типографию. Стадо составляет 21 тысячу дойных коров, коллектив работников компании — 500 человек, управленческий персонал — 30. Производство отличается высокой степенью автоматизации. Компания провела IPO и зарегистрирована в Национальной Фондовой Бирже Китая.