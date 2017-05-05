ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД подписала соглашение по сотрудничеству в организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа

06.05.2017 09:44 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога подписала соглашение по сотрудничеству в сфере организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. "Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов подписал семистороннее соглашение по углублению сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа. Соглашение объединяет усилия железных дорог Беларуси, Китая, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши. Реализация документа будет способствовать устойчивому развитию перевозок контейнерными поездами в евро-азиатском сообщении, повышению рентабельности железнодорожного хозяйства и внесению вклада в экономическое развитие стран - участниц соглашения", - подчеркнули в пресс-центре.Подписи под документом также поставили руководители Китайских железных дорог, ОАО "Российские железные дороги", АО "Немецкие железные дороги", АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", АО "Улан-Баторская железная дорога", АО "Польские государственные железные дороги". Стороны считают, что сотрудничество по развитию контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа будет способствовать дальнейшему увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, экономическому развитию стран, содействовать укреплению торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры.Участники соглашения планируют совместно наращивать объемы перевозок, активизируют деятельность по созданию терминально-складских, погрузочно-разгрузочных объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования. "Стороны будут поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию единых стандартов обслуживания. Планируется активно использовать современные технологии позиционирования, разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, в том числе организацию перевозок грузов трансграничной электронной торговли, почтовых отправлений, грузов с температурным режимом (в рефрижераторных контейнерах)", - пояснили в БЖД. Кроме того, отмечена необходимость проведения маркетинговых и рекламных мероприятий, а также организации информационного взаимодействия, включая электронный обмен данными и предварительное электронное информирование о грузах (товарах) и транспортных средствах, перемещаемых через границы, для упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска и сокращения времени таможенного оформления.Для реализации соглашения будет создана совместная рабочая группа.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов подписал семистороннее соглашение по углублению сотрудничества по организации контейнерных поездов в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Крупная китайская компания заинтересовалась белорусским молоком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика