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БЖД подписала соглашение по сотрудничеству в организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа
06.05.2017 09:44 — Новости Экономики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога подписала соглашение по сотрудничеству в сфере организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. "Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов подписал семистороннее соглашение по углублению сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа. Соглашение объединяет усилия железных дорог Беларуси, Китая, России, Германии, Казахстана, Монголии и Польши. Реализация документа будет способствовать устойчивому развитию перевозок контейнерными поездами в евро-азиатском сообщении, повышению рентабельности железнодорожного хозяйства и внесению вклада в экономическое развитие стран - участниц соглашения", - подчеркнули в пресс-центре.Подписи под документом также поставили руководители Китайских железных дорог, ОАО "Российские железные дороги", АО "Немецкие железные дороги", АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", АО "Улан-Баторская железная дорога", АО "Польские государственные железные дороги". Стороны считают, что сотрудничество по развитию контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа будет способствовать дальнейшему увеличению доли железнодорожного транспорта на рынке грузовых перевозок, экономическому развитию стран, содействовать укреплению торговых связей, а также сопряжению планов по развитию инфраструктуры.Участники соглашения планируют совместно наращивать объемы перевозок, активизируют деятельность по созданию терминально-складских, погрузочно-разгрузочных объектов логистической инфраструктуры, совершенствованию организации перевозок, внедрению новейших технологий для сокращения времени в пути следования. "Стороны будут поддерживать разработку конкурентоспособных сквозных ставок на перевозки грузов в составе контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа в рамках законодательства своих государств и прилагать усилия к созданию единых стандартов обслуживания. Планируется активно использовать современные технологии позиционирования, разрабатывать новые транспортно-логистические продукты, в том числе организацию перевозок грузов трансграничной электронной торговли, почтовых отправлений, грузов с температурным режимом (в рефрижераторных контейнерах)", - пояснили в БЖД. Кроме того, отмечена необходимость проведения маркетинговых и рекламных мероприятий, а также организации информационного взаимодействия, включая электронный обмен данными и предварительное электронное информирование о грузах (товарах) и транспортных средствах, перемещаемых через границы, для упрощения контрольных процедур в пунктах пропуска и сокращения времени таможенного оформления.Для реализации соглашения будет создана совместная рабочая группа.-0-
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БЖД подписала соглашение по сотрудничеству в организации контейнерных поездов в сообщении Китай-Европа
Начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов подписал семистороннее соглашение по углублению сотрудничества по организации контейнерных поездов в...
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