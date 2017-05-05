Могилевская область в I квартале увеличила экспорт в Китай более чем в три раза

Могилевская область в январе-феврале 2017 года увеличила экспорт в Китай более чем в три раза по сравнению с первым кварталом 2016 года. Он возрос до 1062,8 тыс. долларов, сообщил председатель комитета экономики Могилевского облисполкома Руслан Страхар.



Фото с сайта ictsd.org

Основу экспорта в КНР составила продукция таких предприятий, как «Белшина», «ВМГ-Индустри», «Диомед-инвест», «Пивоварни Хайнекен», «Бабушкина крынка» и других.

— В настоящее время наши переработчики сельхозпродукции прорабатывают вопросы с китайскими партнерами об увеличении поставок своих изделий. К примеру, холдинг «Бабушкина крынка» планирует кроме экспорта стерилизованного, сухого цельного и обезжиренного молока, сухой сыворотки, сыра и масла наладить поставки цельномолочной продукции. Переговоры по данному вопросу ведутся с компанией Hunan zhongnan antimony and tungsten co., Ltd из провинции Хунань, — рассказал Руслан Страхар.

Могилевский и Бобруйский мясокомбинаты имеют возможность экспорта говядины на китайский рынок в объемах около 1 тыс. т в месяц при условиях достижения договоренности по ценовому фактору после проведения аудита предприятий китайской стороной.

— На данный момент основной проблемой, тормозящей экспорт мясной продукции в Китай, является отсутствие сертификации мясоперерабатывающих предприятий на право поставок продукции в КНР, — пояснил собеседник.

Приоритетным направлением в промышленном производстве Руслан Страхар назвал сотрудничество с китайской корпорацией «Зумлион» по организации на территории СЭЗ «Могилев» на производственных мощностях завода «Могилевтрансмаш» (филиал МАЗа) выпуска автомобильной спецтехники. В настоящее время зарегистрировано новое юрлицо — белорусско-китайское ООО «Зумлион-МАЗ», ведется подготовка необходимой технической документации.

— Для нас также важнейшим фактором для выхода на новый качественный уровень взаимоотношений является развитие межрегионального сотрудничества. Так, документы о сотрудничестве в самых различных сферах подписаны с тремя китайскими провинциями — Цзянсу, Хэнань и Хунань, налажены дружественные отношения с городами-партнерами: Могилев-Нанкин, Бобруйск-Шаосин, Бобруйск-Уси, установлены побратимские отношения между Могилевом и Чжэньчжоу. Все это в целом приносит положительные результаты. Как и в прошлом году, мы наблюдаем положительную динамику роста товарооборота: в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос более чем на 75% и составил 8 149,2 тыс. долларов, — отметил председатель комитета экономики.