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Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
06.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Всеучасткинакарте
Участок №3 – самый дорогой лот данного аукциона. Земельный надел выделен на пустыре в центре жилого квартала. Подъезда к территории нет, к площадке приходится пробираться под ЛЭП. Территория участка ровная, удобная для строительства, рядом заросли деревьев, возможно, небольшое болотце. Из коммуникаций имеются все необходимое – газ, электричество и водопровод.
Общая площадь участка — 12,33 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br100 740;
Координаты участка: 53°55'46.9"N 27°24'49.2"E;
Расстояние до МКАД: 350 м;
Участок №1, прямо сказать, непростой для освоения. Все приближенные к территории земли существенно затоплены, болото начинается прямо на вакантной площадке. Нет сомнения, что здесь будет стоять вода. О болотистости свидетельствует и пруд у соседей на участке. Из коммуникаций имеются газ, электричество и вода. Сосед имеется только слева, справа от участка – пустырь. Многие соседи строятся, поблизости имеются и жилые дома.
Общая площадь участка — 12,98 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br83 930;
Координаты участка: 53°55'32.8"N 27°24'24.4"E;
Расстояние до МКАД: 1,3 км;
Участок №6, без сомнения, интересный, но сложный для освоения. Выделен земельный надел на крутой горе, заросшей деревьями. На площадке имеется недострой и санузел. Возводить здесь дом будет не просто, однако с территории открывается панорамный вид на населенный пункт. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – газ, элекричество, водопровод. По соседству преимущественно дорогостоящие коттеджи, некоторые соседи строятся.
Общая площадь участка — 12,82 сотки;
Первоначальная стоимость земельного участка — Br91 535;
Координаты участка: 53°55'38.0"N 27°22'53.7"E;
Расстояние до МКАД: 3,3 км;
Фото: Павел Садовский
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31 мая состоится очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлено 24 лота. Стартовая цена некоторых участков сопоставима со...
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