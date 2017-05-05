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Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

06.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Всеучасткинакарте

Участок №3 – самый дорогой лот данного аукциона. Земельный надел выделен на пустыре в центре жилого квартала. Подъезда к территории нет, к площадке приходится пробираться под ЛЭП. Территория участка ровная, удобная для строительства, рядом заросли деревьев, возможно, небольшое болотце. Из коммуникаций имеются все необходимое – газ, электричество и водопровод.

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Общая площадь участка — 12,33 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br100 740;

Координаты участка: 53°55'46.9"N 27°24'49.2"E;

Расстояние до МКАД: 350 м;

Ждановичский с/с, д. Тарасово, участок № 1 (Лот №5)

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Участок №1, прямо сказать, непростой для освоения. Все приближенные к территории земли существенно затоплены, болото начинается прямо на вакантной площадке. Нет сомнения, что здесь будет стоять вода. О болотистости свидетельствует и пруд у соседей на участке. Из коммуникаций имеются газ, электричество и вода. Сосед имеется только слева, справа от участка – пустырь. Многие соседи строятся, поблизости имеются и жилые дома.

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Общая площадь участка — 12,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br83 930;

Координаты участка: 53°55'32.8"N 27°24'24.4"E;

Расстояние до МКАД: 1,3 км;

Ждановичский с/с, д. Тарасово, участок № 6 (Лот №6)

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Участок №6, без сомнения, интересный, но сложный для освоения. Выделен земельный надел на крутой горе, заросшей деревьями. На площадке имеется недострой и санузел. Возводить здесь дом будет не просто, однако с территории открывается панорамный вид на населенный пункт. Подъезд – гравийка, из коммуникаций есть все необходимое – газ, элекричество, водопровод. По соседству преимущественно дорогостоящие коттеджи, некоторые соседи строятся. 

Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?
Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Общая площадь участка — 12,82 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — Br91 535;

Координаты участка: 53°55'38.0"N 27°22'53.7"E;

Расстояние до МКАД: 3,3 км;

Фото: Павел Садовский

 
 
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31 мая состоится очередной аукцион по продаже земельных участков в Минском районе. На торги выставлено 24 лота. Стартовая цена некоторых участков сопоставима со...

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