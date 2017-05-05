Записки участника аукциона. Торги 31 мая: как выглядят участки по цене готовой квартиры в Минске?

Участок №1, прямо сказать, непростой для освоения. Все приближенные к территории земли существенно затоплены, болото начинается прямо на вакантной площадке. Нет сомнения, что здесь будет стоять вода. О болотистости свидетельствует и пруд у соседей на участке. Из коммуникаций имеются газ, электричество и вода. Сосед имеется только слева, справа от участка – пустырь. Многие соседи строятся, поблизости имеются и жилые дома.