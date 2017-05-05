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Рабочая группа по ИП внесла предложения в проект декрета по развитию предпринимательства
06.05.2017 11:44 — Новости Экономики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства при Министерстве экономики внесла предложения в проекты декрета "О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу" и указа "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения". Соответствующая информация размещена на сайте Министерства экономики, сообщает БЕЛТА. На заседании рабочей группы детально рассмотрены положения проекта декрета и приложения к нему. В результате членами группы предложено уточнить редакцию некоторых пунктов, с целью сделать их более понятными, конкретизировать понятийный аппарат (например, применение понятия "торговый объект" в плане разделения обязанностей собственника и арендатора), а также внести в ряд положений документа (содержащих предписания) оговорки, исключающие индивидуальных предпринимателей и микропредприятия. Кроме того, индивидуальные предприниматели считают необходимым уточнить норму о моратории на повышение налогов и внести в проект декрета норму об отмене обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли (плательщиков единого налога). Председателю группы были также внесены пакетные предложения РОО "Перспектива" по изменениям и дополнениям проекта декрета.Относительно указа "О некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения" поступило предложение изложить в однозначной редакции перечень налогов, от уплаты которых данный документ в случае принятия освободит индивидуальных предпринимателей и микропредприятия в средних, малых городах и сельской местности.При обсуждении индивидуальными предпринимателями поднят ряд проблемных вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности, в частности вопрос арендных отношений.Принято решение посвятить следующее заседание рабочей группы этой теме с приглашением широкого круга заинтересованных. Также на следующем заседании рабочая группа планирует рассмотреть вопросы, относящиеся к компетенции налоговых органов.-0-
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На заседании рабочей группы детально рассмотрены положения проекта декрета и приложения к нему.
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