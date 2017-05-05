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Белорусы в апреле продолжали тратить валютные "заначки"
06.05.2017 11:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Граждане Беларуси в апреле 2017 года продолжали выступать чистыми продавцами иностранной валюты, хотя объем продажи снизился по сравнению с мартом, свидетельствуют статистические данные Национального банка Беларуси.
© Sputnik Игорь Зарембо
По данным Нацбанка, в апреле граждане продали банкам наличной валюты на 570,7 миллионов долларов, что на 5,2% меньше, чем в марте.
Объем покупки наличной валюты в апреле также снизился — на 12,9% по сравнению с мартом — до 312 миллионов долларов. Это минимальное значение с июля 2016 года.
Объем чистой продажи наличной валюты физлицами в апреле составил 258,7 миллиона долларов — это максимальное значение с сентября прошлого года. По сравнению с прошлым месяцем чистая продажа наличной валюты физлицами выросла на 6,2%.
С начала года граждане купили 1 миллиард 322 миллиона долларов наличными, объем продажи составил 2 миллиарда 180 миллионов долларов. Таким образом, чистая продажа наличной валюты с января по апрель составила 716 миллионов долларов.
Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в январе-апреле продали иностранной валюты на 5 миллиардов 525 миллионов долларов, купили — 5 миллиардов 482 миллиона долларов, нерезиденты продали валюты на 169,3 миллиона долларов, купили — 54,4 миллиона долларов.
Граждане Беларуси продолжают оставаться чистыми продавцами наличной валюты уже 15 месяцев. Эксперты связывают это с сокращением реальных доходов населения. В то же время они отмечают, что со временем "валютные заначки" граждан истощатся, и объем чистой продажи валюты населением сократится.
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Объем продажи валюты в апреле снизился на 5,2% по сравнению с мартом, но все еще остается высоким: население продолжает выступать чистым продавцом.
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