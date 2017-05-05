|
Специалисты Россельхознадзора продолжат инспекцию белорусских предприятий 10 мая
06.05.2017 12:16 — Новости Экономики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Россельхознадзора продолжат инспекцию белорусских предприятий 10 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин."Россельхознадзор продлил инспекцию, их специалисты уезжают сейчас на праздники, а потом вернутся к нам в страну 10 мая и будут работать до 12 мая", - пояснил он. Замминистра рассказал, что на этой неделе представители Россельхознадзора посетили 8 белорусских предприятий, всего, по предварительным данным, они должны проверить 13 предприятий. "После 12 мая они обработают полученную информацию и предоставят нам отчет", - подчеркнул Александр Субботин. Инспектировались предприятия разных отраслей. "Все проверяли - и рыбные предприятия, и молочку, и мясо. И проверяли полностью - сырьевую зону, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Весь комплекс от и до", - констатировал он. Как сообщалось, специалисты Россельхознадзора начали работу в Беларуси 1 мая. Предыдущая инспекция Россельхознадзора работала на белорусских предприятиях в апреле в течение девяти дней. Пять групп специалистов проинспектировали 18 предприятий. По итогам инспекции были сняты ограничения на ввоз продукции двух - "Велес-Мит" и "Бабушкина крынка".-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замминистра рассказал, что на этой неделе представители Россельхознадзора посетили 8 белорусских предприятий, всего, по предварительным данным, они должны...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии