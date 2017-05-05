Владимира Некляева увезли на Окрестина отбывать арест

Утром 6 мая милиция задержала Владимира Некляева около его дома в Минске. По информации семьи, минчанина отвезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестина отбывать 5 суток ареста.



«Марш нетунеядцев» 17 февраля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Политика задержали сотрудники ОМОН, рассказала TUT.BY его супруга Ольга Некляева. Она уже отправилась к ЦИП сделать передачу мужу.

Предположительно, Некляев будет отбывать арест за участие в «Марше нетунеядцев», который прошел в столице еще 17 февраля. Хотя постановление из суда семья не получала.

— Ведаем толькі, што была нейкая пастанова на 5 сутак даўно. Ці за гэтыя падзеі - не ведаю дакладна, — сообщила Ольга Некляева.

Напомним, недавно 5 суток ареста отбыл оппозиционер Николай Статкевич. Как оказалось, такое решение суд Ленинского района принял еще 7 апреля . Судя по всему, за марш 17 февраля. Протоколы на обоих оппозиционеров по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) поступили в суд в конце марта, но процессы переносили из-за неявки политиков.

Спустя месяц после этого марша за участие судили лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича — 50 базовых. И такие же штрафы получили активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, активисты Алекс Клименко, Павел Виноградов, Ольга Николайчик и Ольга Майорова. Майя Наумова должна была заплатить штраф в 20 базовых, а Галина Лагацкая — отбыть 10 суток ареста. За марш позже получил штраф в 45 базовых величин и один из лидеров БХД Виталий Рымашевский.

« Марш рассерженных белорусов », который Николай Статкевич и Владимир Некляев собрали 17 февраля в центре Минска, стал началом протестов по всей стране . Тогда около трех тысяч человек прошли от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам на площади Независимости. Главное, чего добивались участники акции, — отмена декрета № 3 о так называемом тунеядстве. Акция была несанкционированной.