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Владимира Некляева увезли на Окрестина отбывать арест
06.05.2017 12:51 — Новости Экономики | Tut.by
Утром 6 мая милиция задержала Владимира Некляева около его дома в Минске. По информации семьи, минчанина отвезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестина отбывать 5 суток ареста.
Политика задержали сотрудники ОМОН, рассказала TUT.BY его супруга Ольга Некляева. Она уже отправилась к ЦИП сделать передачу мужу.
Предположительно, Некляев будет отбывать арест за участие в «Марше нетунеядцев», который прошел в столице еще 17 февраля. Хотя постановление из суда семья не получала.
— Ведаем толькі, што была нейкая пастанова на 5 сутак даўно. Ці за гэтыя падзеі - не ведаю дакладна, — сообщила Ольга Некляева.
Напомним, недавно 5 суток ареста отбыл оппозиционер Николай Статкевич. Как оказалось, такое решение суд Ленинского района
Спустя месяц после этого марша за участие
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Предположительно, он проведет 5 суток за февральский "Марш нетунеядцев" в Минске.
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