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Владимира Некляева увезли на Окрестина отбывать арест

06.05.2017 12:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Утром 6 мая милиция задержала Владимира Некляева около его дома в Минске. По информации семьи, минчанина отвезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестина отбывать 5 суток ареста.


«Марш нетунеядцев» 17 февраля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Политика задержали сотрудники ОМОН, рассказала TUT.BY его супруга Ольга Некляева. Она уже отправилась к ЦИП сделать передачу мужу.

Предположительно, Некляев будет отбывать арест за участие в «Марше нетунеядцев», который прошел в столице еще 17 февраля. Хотя постановление из суда семья не получала.

— Ведаем толькі, што была нейкая пастанова на 5 сутак даўно. Ці за гэтыя падзеі - не ведаю дакладна, — сообщила Ольга Некляева.

Напомним, недавно 5 суток ареста отбыл оппозиционер Николай Статкевич. Как оказалось, такое решение суд Ленинского района принял еще 7 апреля. Судя по всему, за марш 17 февраля. Протоколы на обоих оппозиционеров по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий) поступили в суд в конце марта, но процессы переносили из-за неявки политиков.

Спустя месяц после этого марша за участие судили лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича — 50 базовых. И такие же штрафы получили активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков, активисты Алекс Клименко, Павел Виноградов, Ольга Николайчик и Ольга Майорова. Майя Наумова должна была заплатить штраф в 20 базовых, а Галина Лагацкая — отбыть 10 суток ареста. За марш позже получил штраф в 45 базовых величин и один из лидеров БХД Виталий Рымашевский.

«Марш рассерженных белорусов», который Николай Статкевич и Владимир Некляев собрали 17 февраля в центре Минска, стал началом протестов по всей стране. Тогда около трех тысяч человек прошли от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам на площади Независимости. Главное, чего добивались участники акции, — отмена декрета № 3 о так называемом тунеядстве. Акция была несанкционированной.

 
Теги: Минск
 
 
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Предположительно, он проведет 5 суток за февральский "Марш нетунеядцев" в Минске.

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