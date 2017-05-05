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Эксперты Беларуси и Китая вырабатывают рекомендации для расширения экономического сотрудничества

06.05.2017 12:46 — Новости Экономики | БелТА  
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6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и китайские эксперты вырабатывают рекомендации для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов, передает корреспондент БЕЛТА.В Минске проходит круглый стол по этим вопросам. Эксперты, в числе которых дипломаты, представители министерств и ведомств, парламентарии, обсуждают шаги, которые должны поспособствовать реализации совместных экономических проектов, улучшению условий ведения бизнеса, привлечения прямых иностранных инвестиций.Мероприятие проходит в преддверии визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай, где запланирована в том числе встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. Сенатор подчеркнул, что Беларусь и КНР связывают дружеские доверительные отношения, которые позволяют прямо и открыто обсуждать все возникающие вопросы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске проходит круглый стол по этим вопросам. Эксперты, в числе которых дипломаты, представители министерств и ведомств, парламентарии, обсуждают шаги, которые...

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