ЕС призвал Беларусь пересмотреть уже вынесенные смертные приговоры и ввести мораторий

Евросоюз заявил о неприемлемости смертной казни при любых обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних действий.

«Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявлениями Беларуси о готовности сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни. ЕС призывает Беларусь — единственную в Европе страну, которая все еще применяет смертную казнь, — смягчить уже вынесенные смертные приговоры, и безотлагательно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к отмене этого вида наказания», — говорится в заявлении.

Напомним, о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова стало известно 5 мая.

33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин . Остриков обманом заманивал девушек в свою машину, после чего вез их в свой гараж, где удерживал, насиловал, а потом убивал.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .

Сейчас расстрела в Беларуси ожидают двое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.