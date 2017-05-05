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ЕС призвал Беларусь пересмотреть уже вынесенные смертные приговоры и ввести мораторий
06.05.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by
Евросоюз заявил о неприемлемости смертной казни при любых обстоятельствах. Об этом говорится в
«Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявлениями Беларуси о готовности сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни. ЕС призывает Беларусь — единственную в Европе страну, которая все еще применяет смертную казнь, — смягчить уже вынесенные смертные приговоры, и безотлагательно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к отмене этого вида наказания», — говорится в заявлении.
Напомним, о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова стало известно 5 мая.
33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года
Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком
Сейчас расстрела в Беларуси ожидают двое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за
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Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявлениями Беларуси о готовности сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Европейским...
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