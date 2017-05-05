ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС призвал Беларусь пересмотреть уже вынесенные смертные приговоры и ввести мораторий

06.05.2017 12:42 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Евросоюз заявил о неприемлемости смертной казни при любых обстоятельствах. Об этом говорится в заявлении официального представителя Европейской службы внешних действий.

«Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявлениями Беларуси о готовности сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Европейским союзом, по этому вопросу и рассмотреть вопрос о введении моратория на применение смертной казни. ЕС призывает Беларусь — единственную в Европе страну, которая все еще применяет смертную казнь, — смягчить уже вынесенные смертные приговоры, и безотлагательно ввести мораторий на применение смертной казни в качестве первого шага к отмене этого вида наказания», — говорится в заявлении.

Напомним, о приведении в исполнение смертного приговора в отношении жителя Гомеля Сергея Острикова стало известно 5 мая.

33-летний Сергей Остриков в мае 2016 года был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство двух женщин. Остриков обманом заманивал девушек в свою машину, после чего вез их в свой гараж, где удерживал, насиловал, а потом убивал.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному.

Сейчас расстрела в Беларуси ожидают двое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжающееся применение смертной казни идет вразрез с заявлениями Беларуси о готовности сотрудничать с международным сообществом, в том числе с Европейским...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Предприятия Госстандарта будут включены в реестр доминирующих на рынке субъектов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика