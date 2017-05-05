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Доллар и евро на торгах 6 мая подешевели, российский рубль подорожал

06.05.2017 13:27 — Новости Экономики | БелТА  
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Доллар и евро на торгах 6 мая подешевели, российский рубль подорожал
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и евро на торгах 6 мая подешевели, российский рубль подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.Доллар подешевел на Br0,011 до Br1,8824 (5 мая - Br1,8934 за $1).Курс евро снизился на Br0,0028 и составляет Br2,0728 (5 мая - Br2,0756 за 1 евро).Российский рубль подорожал на Br0,01 до Br3,2481 за 100 российских рублей (5 мая - Br3,2381 за 100 российских рублей).-0-Курсы валют в Минске на сегодня
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Доллар подешевел на Br0,011 до Br1,8824 (5 мая - Br1,8934 за $1). Курс евро снизился на Br0,0028 и составляет Br2,0728 (5 мая - Br2,0756 за 1 евро).

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