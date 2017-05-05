Эксперты Россельхознадзора поедут из РБ на праздники в Россию

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора, находящиеся с инспекцией в Беларуси, на праздничные дни отправятся в Россию и возобновят свою работу на белорусских предприятиях 10 мая, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.



© Sputnik Игорь Зарембо Запреты на поставки в РФ введены только для 5% предприятий РБ

Эксперты Россельхознадзора прибыли в Беларусь со второй в этом году проверкой в начале мая и приступили к инспекции предприятий Минской и Могилевской областей 2 мая. Планировалось, что они побывают на предприятиях во всех регионах Беларуси и завершат проверки 12 мая. Ожидалось, что эксперты российского надзорного ведомства посетят более десятка белорусских заводов в самых разных отраслях переработки.

"Сейчас специалисты Россельхознадзора уезжают домой на праздники, а вернутся в Беларусь 10 мая и до 12 мая будут работать с инспекциями на предприятиях", — сообщили в министерстве.

Там отметили, что в целом представители российского ведомства планируют проверить 13 белорусских предприятий. До отъезда в РФ они успели побывать на восьми заводах.

Ожидается, что после 12 мая специалисты предоставят белорусской стороне отчет о проделанной работе.

В Минсельхозпроде заметили, что представители Россельхознадзора посещали в Беларуси предприятия как молочной, мясной промышленности, так и предприятия по переработке рыбы. При этом они посетили не только производственные мощности, но и посмотрели, как организованы сырьевая база и системы ветеринарного контроля.



© Sputnik / Виктор Толочко Минсельхозпрод РБ подготовил ответы на замечания Россельхознадзора

В ходе первой инспекции Россельхознадзора в апреле специалисты за девять дней проверили 18 белорусских предприятий и сняли ограничения с двух — "Бабушкиной крынки" и компании "Велес-Мит".

После этого представители Россельхознадзора выслали белорусской стороне свои замечания и рекомендации, Минсельхозпрод ответил на них. Ожидается, что вскоре в Москве пройдут переговоры на уровне глав аграрных ведомств Беларуси и России.

В Минске ожидают, что после инспекций Россельхознадзора все ограничения с белорусских заводов будут сняты.

По данным торгового представительства РФ в Беларуси, сейчас ограничения на поставки продовольствия в РФ имеют 35 белорусских предприятий, это 5% от общего числа заводов, которые занимаются экспортом в Россию.