ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперты Россельхознадзора поедут из РБ на праздники в Россию

06.05.2017 14:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора, находящиеся с инспекцией в Беларуси, на праздничные дни отправятся в Россию и возобновят свою работу на белорусских предприятиях 10 мая, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Эксперты Россельхознадзора поедут из РБ на праздники в Россию
© Sputnik Игорь Зарембо
Запреты на поставки в РФ введены только для 5% предприятий РБ

Эксперты Россельхознадзора прибыли в Беларусь со второй в этом году проверкой в начале мая и приступили к инспекции предприятий Минской и Могилевской областей 2 мая. Планировалось, что они побывают на предприятиях во всех регионах Беларуси и завершат проверки 12 мая. Ожидалось, что эксперты российского надзорного ведомства посетят более десятка белорусских заводов в самых разных отраслях переработки.

"Сейчас специалисты Россельхознадзора уезжают домой на праздники, а вернутся в Беларусь 10 мая и до 12 мая будут работать с инспекциями на предприятиях", — сообщили в министерстве.

Там отметили, что в целом представители российского ведомства планируют проверить 13 белорусских предприятий. До отъезда в РФ они успели побывать на восьми заводах.

Ожидается, что после 12 мая специалисты предоставят белорусской стороне отчет о проделанной работе.

В Минсельхозпроде заметили, что представители Россельхознадзора посещали в Беларуси предприятия как молочной, мясной промышленности, так и предприятия по переработке рыбы. При этом они посетили не только производственные мощности, но и посмотрели, как организованы сырьевая база и системы ветеринарного контроля.

Эксперты Россельхознадзора поедут из РБ на праздники в Россию
© Sputnik / Виктор Толочко
Минсельхозпрод РБ подготовил ответы на замечания Россельхознадзора

В ходе первой инспекции Россельхознадзора в апреле специалисты за девять дней проверили 18 белорусских предприятий и сняли ограничения с двух — "Бабушкиной крынки" и компании "Велес-Мит".

После этого представители Россельхознадзора выслали белорусской стороне свои замечания и рекомендации, Минсельхозпрод ответил на них. Ожидается, что вскоре в Москве пройдут переговоры на уровне глав аграрных ведомств Беларуси и России.

В Минске ожидают, что после инспекций Россельхознадзора все ограничения с белорусских заводов будут сняты.

По данным торгового представительства РФ в Беларуси, сейчас ограничения на поставки продовольствия в РФ имеют 35 белорусских предприятий, это 5% от общего числа заводов, которые занимаются экспортом в Россию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они уже проверили восемь белорусских предприятий и рассчитывают вернуться 10 мая, чтобы за два дня проверить еще пять заводов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: доллар и евро подешевели 6 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика