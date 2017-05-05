Курсы валют: доллар и евро подешевели 6 мая

МИНСК, 6 мая — Sputnik. Доллар и евро подешевели в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в субботу.

Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:

Доллар США — 1,8824

Евро — 2,0728

100 российских рублей — 3,2481

На торгах в субботу впервые с начала мая доллар и евро подешевели. При этом американская валюта 6 мая потеряла копейку. Евро подешевел не так значительно. Стоимость российского рубля поднялась — за 100 RUB теперь возьмут на копейку больше.

В целом к корзине валют белорусский рубль 6 мая подешевел на 0,04%.