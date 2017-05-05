|
Курсы валют: доллар и евро подешевели 6 мая
06.05.2017 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мая — Sputnik. Доллар и евро подешевели в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в субботу.
Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:
На торгах в субботу впервые с начала мая доллар и евро подешевели. При этом американская валюта 6 мая потеряла копейку. Евро подешевел не так значительно. Стоимость российского рубля поднялась — за 100 RUB теперь возьмут на копейку больше.
В целом к корзине валют белорусский рубль 6 мая подешевел на 0,04%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые с начала недели стоимость доллара и евро в Беларуси снизились, до этого они шли в рост.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии