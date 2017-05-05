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Курсы валют: доллар и евро подешевели 6 мая

06.05.2017 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мая — Sputnik. Доллар и евро подешевели в Беларуси по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в субботу.

Нацбанк установил официальные курсы валют на выходные:

  • Доллар США — 1,8824
  • Евро — 2,0728
  • 100 российских рублей — 3,2481

На торгах в субботу впервые с начала мая доллар и евро подешевели. При этом американская валюта 6 мая потеряла копейку. Евро подешевел не так значительно. Стоимость российского рубля поднялась — за 100 RUB теперь возьмут на копейку больше.

В целом к корзине валют белорусский рубль 6 мая подешевел на 0,04%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Впервые с начала недели стоимость доллара и евро в Беларуси снизились, до этого они шли в рост.

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Доллар и евро на торгах 6 мая подешевели, российский рубль подорожал
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