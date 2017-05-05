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Huawei будет осуществлять важные телекоммуникационные проекты в "Великом камне" - Попков
06.05.2017 14:21 — Новости Экономики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Huawei совместно с ведущими китайскими операторами будет осуществлять важные телекоммуникационные проекты в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, выступая сегодня на церемонии вручения сертификатов студентам, успешно прошедшим отбор и направляемым на стажировку в Китай по международной программе "Семена будущего", передает корреспондент БЕЛТА.Глава ведомства обратил внимание на тот факт, что китайская компания Huawei давно присутствует на белорусском рынке и успешно реализует немало проектов. Значимым является и международный проект "Семена будущего", где предусмотрено обучение белорусских студентов в КНР. Сергей Попков отметил, что данное обучение соответствует белорусским требованиям и важно с точки зрения обмена опыта и совершенствования знаний молодежью.Министр убежден, что сотрудничество Беларуси и компании Huawei, которая реализует данный образовательный проект, будет углубляться, наполняясь новыми проектами, в том числе телекоммуникационными на территории индустриального парка "Великий камень".В свою очередь первый заместитель министра образования Вадим Богуш подчеркнул, что Беларусь и Китай связывают теплые, дружественные отношения, в том числе в образовательной сфере. По его словам, молодежь - это основа для развития будущего двустороннего взаимодействия. "То, что мы будем строить в будущем во всех сферах, в том числе в информационно-коммуникационной, зависит от молодежи".Вадим Богуш также отметил, что сотрудничество Министерства образования Беларуси и Huawei - это хороший пример выстраивания партнерских отношений, и из таких шагов выстраивается общая динамика белорусско-китайского сотрудничества.Председатель общества дружбы "Беларусь-Китай" Анатолий Тозик обратил внимание, что Huawei вносит большой вклад в развитие белорусско-китайского взаимодействия, и данный образовательный проект - хорошая составляющая двустороннего сотрудничества.-0-
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Глава ведомства обратил внимание на тот факт, что китайская компания Huawei давно присутствует на белорусском рынке и успешно реализует немало проектов. Значимым...
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