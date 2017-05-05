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Пилотный контейнерный поезд с белорусской продукцией отправился в Китай из Сморгони
06.05.2017 14:39 — Новости Экономики | БелТА
6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный контейнерный поезд с произведенной в Беларуси продукцией отправился в Китай из Сморгони, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.Пилотный поезд отправился сегодня со станции Сморгонь в китайский город Чэнду. Первой экспортной белорусской продукцией, которая доставляется в КНР железнодорожным путем, стали ДСП и ламинат производства расположенного в Сморгони ИООО "Кроноспан".Формирование первого контейнерного поезда из Беларуси в Китай является результатом эффективного взаимодействия предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" БЖД и ИООО "Кроноспан". Государственное предприятие сотрудничает с "Кроноспан" с 2016 года и оказывает транспортно-экспедиционные услуги при перевозке грузов в крытых вагонах назначением в Украину, Россию, Казахстан.Контейнерный поезд сформирован из 41 фитинговой платформы, груженой 40-футовыми контейнерами. По маршруту через Россию и Казахстан поезд преодолеет расстояние около 10 тыс. км за 12 суток. Для сравнения: морской путь перевозки контейнеров из Китая в Европу занимает 45-60 суток.БЖД рассматривает развитие перевозок контейнерными поездами в сообщении с Китаем в качестве стратегического и наиболее перспективного. "Преимущество такой перевозки - высокая скорость доставки грузов, следование контейнерных поездов по выделенным ниткам графика по всему маршруту, прозрачность тарифных ставок, множество маршрутов. Средняя маршрутная скорость контейнерных поездов составляет 1160 км/сутки, а на отдельных участках достигает 1400 км/сутки, что является одним из лучших показателей на сети дорог стран СНГ и Балтии", - отметили в БЖД.Для предприятий Беларуси создаются благоприятные условия по наращиванию объемов поставок продукции в Китай, отмечалось на церемонии, посвященной отправке поезда. Универсальные контейнеры с продукцией белорусских предприятий будут доставляться до станций, где осуществляется прицепка вагонов к регулярно курсирующим контейнерным поездам в сообщении ЕС-Китай. В результате достигнутых договоренностей с Российскими железными дорогами поставлять внешнеторговые грузы в различные регионы Китая будет удобнее, появилась возможность соблюдения кратчайших сроков доставки (не более двух недель) по оптимальному графику курирования, с предоставлением широкого комплекса транспортно-логистических, информационных и иных услуг.В связи с этим прорабатывается вопрос о перевозке аналогичным образом белорусской пищевой продукции в специальных рефрижераторных контейнерах. "Учитывая имеющийся у предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности Беларуси потенциал увеличения экспорта продукции в Китай, БЖД работает с железнодорожными администрациями России и Казахстана по оптимизации логистики, чтобы создать привлекательные условия для перевозки продовольственных грузов в рефрижераторных контейнерах с поддержанием необходимого температурного режима", - пояснили в пресс-центре.Перевозки с Китаем осуществляются по двум основным направлениям: транзитные перевозки ускоренными контейнерными поездами по БЖД, а также обеспечение экспортно-импортных перевозок на основании заключенных внешнеэкономических контрактов промышленными предприятиями и организациями Беларуси. По итогам работы в январе-марте объем перевозок грузов контейнерными поездами по БЖД в сообщении Китай-ЕС-Китай составил 45,1 тыс. контейнеров в ДФЭ (рост в 2,6 раза к аналогичному периоду 2016 года).-0-
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Первой экспортной белорусской продукцией, которая доставляется в КНР железнодорожным путем, стали ДСП и ламинат производства расположенного в Сморгони ИООО...
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