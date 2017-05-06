Минэкономики рассказало о заседании рабочей группы по ИП

В Минэкономики прошло 14-ое заседание рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей.

Сообщается, что заседание прошло под председательством заместителя Министра антимонопольного регулирования и торговли Ирины Наркевич и директора Департамента по предпринимательству Петра Арушаньянца. В заседании приняли участие представители Национального центра законодательства и правовых исследований, представители советов индивидуальных предпринимателей торговых центров и рынков разных городов, представители предпринимательских объединений, сотрудники Минэкономики и Министерства антимонопольного развития и торговли.

Предметом обсуждения стал проект президентского декрета «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу».

Как сообщает Минэкономики, в ходе заседания были детально рассмотрены положения проекта документа и приложения к нему, выработаны следующие предложения:

- уточнить редакцию ряда пунктов, с целью сделать их более понятными, конкретизировать понятийный аппарат (например, применение понятия «торговый объект» в плане разделения обязанностей собственника и арендатора);

- внести в ряд положений документа, содержащих предписания, оговорки, исключающие индивидуальных предпринимателей и микропредприятия;

- уточнить норму о моратории на повышение налогов;

- внести в Декрет норму об отмене обязанности по обеспечению сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ввоз товаров в упаковке для розничной торговли (плательщиков единого налога).

Отдельно сообщается о том, что председателю рабочей группы были внесены предложения от РОО «Перспектива». Как рассказал Анатолий Шумченко, им был поднят вопрос о включении в совет по развитию предпринимательства представителя от ИП, после чего было предложено составить список из возможных кандидатур.

Важный для всех ИП вопрос арендных отношений был решено вынести на отдельное обсуждение во время следующего заседания.

«По результатам, решили на следующей группе рассмотреть вопрос аренды, с приглашением чиновников и ряда собственников рынков и торговых центров, а также пригласить Министерство по налогам и сборам, чтобы обсудить вопросы введения патента, проверок и возможного расширения чипирования товаров легкой промышленности, по примеру мехов. Также рассмотрен будет вопрос чип-меток по мехам – условия и прочие моменты», - сообщил Шумченко.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко анонсировал «революционные решения» по раскрепощению в стране деловой инициативы . Позднее на общественное обсуждение был внесен пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса . Пакет документов включает в себя проект декрета и нескольких указов, которые упростят процедуру открытия и ведения бизнеса в Беларуси.

Фото: Минэкономики