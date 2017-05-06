В РФ обнаружены белорусские лекарства с осколками стекла

Партия бракованных белорусских медикаментов была выведена из обращения.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, лекарственные препараты производства Беларуси, в которых были выявлены посторонние частицы и осколки стекла, не использовались для инъекций пациентам и были выведены из обращения.

Сообщается, что речь идет о следующих недоброкачественных лекарственных препаратах производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» и РУП «Белмедпрепараты»:

– Пентоксифиллин, раствор для инъекций 20 мг/мл 5 мл, ампулы (10), пачки (коробки) картонные, Производитель: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (в 5 из 80 ампул были обнаружены видимые частицы).

– Кофеин-бензоат натрия, раствор для подкожного введения 200 мг/мл, ампулы (10), пачки [коробки] картонные, Производитель: ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» (в 1 ампуле обнаружены осколки ампульного стекла).

– Гентамицин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 40 мг/мл, ампулы (10), коробки картонные, Производитель: РУП «Белмедпрепараты» (2 ампулы из 160 с механическими включениями).

«Всего за период 2016-2017 годы Росздравнадзором (находящаяся в ведении Минздрава РФ Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, которая проводит контрольные мероприятия - ред.) были забракованы 2 серии 2 торговых наименований лекарственных препаратов производства РУП «Белмедпрепараты» и 14 серий 7 торговых наименований лекарственных препаратов производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов». В связи с выявлением брака производителями представлены в Росздравнадзор планы корректирующих мероприятий по предотвращению вреда», - говорится в сообщении пресс-службы.