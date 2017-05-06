ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россельхознадзор принял решение продлить срок инспекции белорусских предприятий

07.05.2017 17:27 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Россельхознадзор продолжит инспектировать белорусские предприятия с 10 мая.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, Россельхознадхор принял решение продлить инспекцию белоруских предприятий после 10 мая. 

Инспекторы ведомства покинули Беларусь на время праздников, но намерены вернуться 10 мая и работать до 12 числа этого месяца. На текущей неделе инспекторы уже проверили 8 из 13 запланированных к проверке предприятий. После 12 мая российская сторона обработает полученную в ходе проверок информацию и предоставит Беларуси отчет.

Субботин отметил, что во время работы инспекторы проверяли предприятия разных отраслей: «и рыбные предприятия, и молочку, и мясо. И проверяли полностью - сырьевую зону, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Весь комплекс от и до».

Ранее сообщалось, что Минсельхозпрод подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Напомним, в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.

Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия в начале апреля. При этом представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор продолжит инспектировать белорусские предприятия с 10 мая.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
В РФ обнаружены белорусские лекарства с осколками стекла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика