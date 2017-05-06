Россельхознадзор принял решение продлить срок инспекции белорусских предприятий

Россельхознадзор продолжит инспектировать белорусские предприятия с 10 мая.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, Россельхознадхор принял решение продлить инспекцию белоруских предприятий после 10 мая.

Инспекторы ведомства покинули Беларусь на время праздников, но намерены вернуться 10 мая и работать до 12 числа этого месяца. На текущей неделе инспекторы уже проверили 8 из 13 запланированных к проверке предприятий. После 12 мая российская сторона обработает полученную в ходе проверок информацию и предоставит Беларуси отчет.

Субботин отметил, что во время работы инспекторы проверяли предприятия разных отраслей: «и рыбные предприятия, и молочку, и мясо. И проверяли полностью - сырьевую зону, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Весь комплекс от и до».

Ранее сообщалось, что Минсельхозпрод подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. Напомним, в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.