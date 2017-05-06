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Россельхознадзор принял решение продлить срок инспекции белорусских предприятий
07.05.2017 17:27 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор продолжит инспектировать белорусские предприятия с 10 мая.
Как
Инспекторы ведомства покинули Беларусь на время праздников, но намерены вернуться 10 мая и работать до 12 числа этого месяца. На текущей неделе инспекторы уже проверили 8 из 13 запланированных к проверке предприятий. После 12 мая российская сторона обработает полученную в ходе проверок информацию и предоставит Беларуси отчет.
Субботин отметил, что во время работы инспекторы проверяли предприятия разных отраслей: «и рыбные предприятия, и молочку, и мясо. И проверяли полностью - сырьевую зону, фермы, лаборатории, районные ветеринарные станции и сами предприятия. Весь комплекс от и до».
Ранее сообщалось, что Минсельхозпрод
Специалисты Россельхознадзора
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Россельхознадзор продолжит инспектировать белорусские предприятия с 10 мая.
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