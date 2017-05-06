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Массовый приток ПИИ из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси - Рудый
07.05.2017 21:32 — Новости Экономики | БелТА
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый приток прямых иностранных инвестиций из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси. Такое мнение высказал заявил в эфире телеканала
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"Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток инвестиций, - сказал Кирилл...
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