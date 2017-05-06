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Массовый приток ПИИ из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси - Рудый

07.05.2017 21:32 — Новости Экономики | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый приток прямых иностранных инвестиций из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси. Такое мнение высказал заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый , сообщает БЕЛТА."Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток инвестиций, - сказал Кирилл Рудый. - В настоящее время вырабатываются определенные решения в правительстве по улучшению инвестиционного климата. Надеюсь, они будут реализованы. И это позволит привлечь китайских инвесторов". /Будет дополнено/.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток инвестиций, - сказал Кирилл...

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