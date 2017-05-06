Массовый приток ПИИ из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси - Рудый

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый приток прямых иностранных инвестиций из Китая сдерживает недостаточное развитие финансового рынка Беларуси. Такое мнение высказал заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый , сообщает БЕЛТА."Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток прямых инвестиций, - сказал Кирилл Рудый. - В настоящее время вырабатываются определенные решения в правительстве по улучшению инвестиционного климата. Надеюсь, они будут реализованы. И это позволит привлечь китайских инвесторов". По словам дипломата, за 2016 год прямые китайские инвестиции в мире составили порядка $170 млрд, в Европейский союз Китай инвестировал $35 млрд, в Беларусь на чистой основе - всего $36 млн. "Поэтому перспективы огромные в этом направлении", - считает посол"Китай - большой туристический рынок с точки зрения экспорта услуг. В прошлом году порядка 120 млн китайцев посетили зарубежные страны. Китай также - огромный рынок потребительских товаров, товаров питания". - отметил дипломат. Кстати, белорусские продукты пользуются спросом в китайских магазинах. Кирилл Рудый рассказал, что белорусское молоко стоит в магазинах на полках рядом с французским вином и ценится как качественный, экологически чистый продукт."С прошлого года белорусско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень. Это очень активизировало межгосударственные связи. Практически каждую неделю проходят взаимные визиты, - сказал Кирилл Рудый. - Ключевое слово - доверие. При этом надо четко понимать, что экономика основана на выгоде. И если что-то выгодно китайской и белорусской стороне, это идет достаточно быстро". В последнее время в КНР стремительными темпами растет заработная плата. За прошлый год средняя зарплата в Китае составила $700, а в некоторых провинциях он превысила $1000. "Поэтому китайские компании начинают выносить производства в те страны, где зарплаты ниже. И в этой связи мы становимся все более привлекательны - с невысокой умеренной заработной платой и достаточно высокой производительностью труда".-0-
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