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Массовый приток ПИИ из Китая сдерживается недостаточным развитием финансового рынка Беларуси - Рудый

07.05.2017 21:32 — Новости Экономики | БелТА  
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый приток прямых иностранных инвестиций из Китая сдерживается недостаточным развитием финансового рынка Беларуси. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Беларусь 1" Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый , сообщает БЕЛТА."Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток прямых инвестиций, - сказал Кирилл Рудый. - В настоящее время в правительстве вырабатываются определенные решения по улучшению инвестиционного климата. Надеюсь, они будут реализованы. И это позволит привлечь китайских инвесторов". По словам дипломата, за 2016 год прямые китайские инвестиции в мире составили порядка $170 млрд, в Европейский союз Китай инвестировал $35 млрд, в Беларусь на чистой основе - всего $36 млн. "Поэтому перспективы огромные в этом направлении", - считает посол."Китай - большой туристический рынок с точки зрения экспорта услуг. В прошлом году порядка 120 млн китайцев посетили зарубежные страны. Китай также - огромный рынок потребительских товаров, товаров питания", - отметил дипломат. По его словам, белорусские продукты пользуются спросом в китайских магазинах. Кирилл Рудый рассказал, что белорусское молоко стоит на полках рядом с французским вином и ценится как качественный, экологически чистый продукт."С прошлого года белорусско-китайские отношения вышли на самый высокий уровень. Это очень активизировало межгосударственные связи. Практически каждую неделю проходят взаимные визиты. Ключевое слово здесь - доверие, - сказал Кирилл Рудый. - При этом надо четко понимать, что экономика основана на выгоде. И если что-то выгодно китайской и белорусской стороне, это идет достаточно быстро".
 
Теги: Минск
 
 
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"Китайцы привыкли инвестировать на финансовых рынках. Поскольку пока он в Беларуси недостаточно развит, это сдерживает массовый приток прямых инвестиций, - сказал...

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