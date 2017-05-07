Рудый: Китай заинтересован в переносе производств в Беларусь из-за более низкой зарплаты

В последнее время заработные платы в Китае растут стремительными темпами. За прошлый год средняя зарплата по стране составила 700 долларов, а в некоторых провинциях превысила 1000 долларов, рассказал в интервью программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1», показано вечером 7 мая, посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Поэтому, по его словам, сейчас китайские компании начинают выносить производства в те страны, где зарплаты ниже. «И в этой связи мы становимся все более привлекательными невысокой умеренной заработной платой и достаточно высокой производительностью», — констатировал он.

«Экономика основана на выгоде, — подчеркнул дипломат. — И, если что-то выгодно китайской стороне, белорусской стороне, то это идет достаточно быстро».

Например, как отметил посол, в последнее время цены на продовольственные товары, цены на мясо в Китае выше, чем в России. «Поэтому нашим поставщикам, нашим продавцам, производителям, вполне возможно более выгодно освоить китайский рынок, нежели белорусский», — сказал Кирилл Рудый.

Массовый приток китайских инвестиций в Беларусь сдерживают недостаточно развитый финансовый рынок и бюрократизм. Правда, слово «бюрократизм» посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью не произнес, ограничившись определением «некоторые особенности».

«За 2016 год прямые китайские инвестиции в мире составили порядка 170 млрд долларов, — рассказала в эфире белорусский дипломат. — В Европейский союз Китай инвестировал 36 млрд долларов. В Беларусь на чистой основе, по статистике, всего 36 млн долларов. Перспективы в данном направлении огромные».

Китайцы, по словам Кирилла Рудого, привыкли инвестировать на финансовых рынках. «В связи с тем, что у нас он пока недостаточно развит, это сдерживает и инвестиции», — констатировал он.

Посол отметил, что есть такой элемент как «привычка принятия решений». «Китайские инвесторы иногда любят приехать в отпуск в какую-то страну, посмотреть, какие котируются акции на бирже и через телефон купить эту компанию, — рассказал Рудый. — У нас несколько другой подход. Мы любим собрать рабочую группу, обсудить, посмотреть, на каких условиях. Это затягивается. И китайский инвестор, он часто нетерпеливый и очень азартный игрок на инвестиционном рынке… Поэтому у нас здесь есть некоторые особенности, которые, вероятно, сдерживают массовый приток прямых инвестиций».

По сведениям посла, в настоящее время вырабатываются решения «по упрощению, улучшению инвестиционного климата». «Надеюсь, они будут реализованы, и позволят привлечь китайских инвесторов», — сказал Кирилл Рудый.