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Лукашенко поздравил Макрона
08.05.2017 12:22 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эммануэля Макрона с избранием на должность президента Французской Республики.
«Пользуюсь случаем, чтобы выразить заинтересованность в расширении белорусско-французских связей в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях, развитии конструктивного взаимодействия между нашими государствами в международных организациях», — говорится в поздравлении.
Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.
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Глава государства рассчитывает на поддержку взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Францией ради процветания и благосостояния народов двух стран.
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