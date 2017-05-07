Перед новополоцким нефтеперерабатывающим предприятием «Нафтан» на 2017 год поставлена задача обеспечить безубыточную работу. Такую задачу довел до предприятия концерн «Белнефтехим». Информация об этом размещена в отчете «Нафтана» за 2016 год.

«В 2016 году ОАО „Нафтан“ работало в сложных и ухудшающихся внешних условиях как глобального, так и регионального характера: продолжилось падение мировых цен на нефть и нефтепродукты, как следствие, произошло ослабление курса российского и белорусского рублей, дальнейшее замедление мировой экономики, снижение инвестиционного спроса; усиление спада экономики в России, Украине», — говорится в отчете компании.

По данным НПЗ, сложившаяся в 2016 году мировая конъюнктура на рынке нефти и нефтепродуктов предопределила снижение стоимостных объемов экспорта продукции.

При этом в отчете компании говорится, что после санкций, введенных украинской стороной против России по поставке нефтепродуктов, а также из-за сокращения поставок российской нефти во второй половине 2016-го «Нафтан» «значительно нарастил объёмы поставки автобензинов и дизтоплива в направлении Украины».

На 2017 год, как указывается в отчете, концерн «Белнефтехим» довел до «Нафтана» несколько показателей эффективности, и поставил задачу увеличить экспорт услуг на 8,5%, обеспечить рентабельность продаж на уровне 1%.

В 2016 году, согласно материалам завода, «Нафтан» получил чистую прибыль в размере 6,63 млн рублей, однако отрицательное влияние на прибыльность компании оказал результат от переоценки долгосрочных активов. Как следствие, суммарная прибыль завода в 2016 году составила 730 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года по решению концерна «Белнефтехим» гендиректор «Нафтана» Владимир Третьяков был отправлен в отставку за затягивание сроков модернизации завода, которая должна позволить предприятию работать прибыльно даже в случае увеличения входящих цен на нефть.

Новый генеральный директор нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» Александр Демидов считает, что предприятие в перспективе должно быть готово работать в условиях рыночных цен на нефть. Об этом он заявил во время апрельской встречи с трудовым коллективом предприятия, сообщает корпоративная газета «Вестник Нафтана».

Для решения этой задачи, считает новый гендиректор предприятия, в первую очередь в кратчайшие сроки предстоит завершить проекты модернизации «Нафтана» и увеличить глубину переработки сырья до 90%. По мнению Демидова, это позволит снять многие проблемные вопросы и, в частности, начать рассчитываться по кредитам, взятым на модернизацию.

В связи с этим Демидов подчеркнул, что задача по завершению в жесткие сроки строительства и ввода в эксплуатацию объектов комплекса замедленного коксования, которые позволят увеличить глубину переработки нефти, выполнима при условии максимальной мобилизации всех сил.