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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 мая 2017 года
08.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Снижение цен на вторичном рынке жилья замедляется. Две из последних трёх недель закончились символическим снижением общегородского индекса на 0,1%. На текущий момент
Динамика цен на первичном рынке чем-то напоминает последние изменения стоимости автомобильного топлива. Каждую неделю средний уровень цен в новостройках Минска поднимается на 1-2 $/м2. И хотя общий рост цен за последний месяц пока незначителен (+0,4%), положительная динамика прослеживается уже четвёртую неделю подряд. На данный момент средняя цена квартир в столичных новостройках составляет 1126 $/м2 (+0,2% за неделю).
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Нынешний год богат на праздничные дни – третий понедельник подряд белорусы не работают, что отражается на процессах, протекающих на столичном рынке жилья. Сокращение предложения квартир, начавшееся в первых числах апреля, продолжается. На минувшей неделе количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,6%. Предложение “двушек” практически не изменилось (-0,1%), довольно сильный отток объектов был отмечен у 1- и 3-комнатных квартир (-1,3%). Что касается квартир с четырьмя комнатами, то их за неделю стало больше на 1,9%.
Всего по сравнению с пиковым значением нынешнего года предложение на “вторичке” сократилось уже на 200 объектов.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 8 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Существенных отличий от предыдущей недели отмечено не было – самые популярные типы квартир продолжили дешеветь на 0,1-0,3%. Единственное различие было связано с 4-комнатными квартирами, динамика которых сменила “минус” на “плюс”. Несмотря на это “четырешки” по-прежнему демонстрируют сильнейшие темпы снижения по итогам минувшего месяца (-4,5%). У других типов квартир месячное снижение равняется 0,8-1,2%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 8 мая выглядит следующим образом:
У четырёх районов по итогам минувшей недели был отмечен рост цен на квартиры. Темпы колебались от +0,1% до +0,7%. Ещё четыре района отметились снижением цен в диапазоне 0,3-0,9%. Динамика цен в самом дорогом, Центральном районе была нулевой. По итогам прошедшего месяца цены в районах столицы изменились от +0,9% в Советском районе до -2,6% в Первомайском.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 698 $/м2 (+0,3%), Витебск – 539 $/м2 (-0,5%), Гомель – 568 $/м2 (-0,2%), Гродно – 693 $/м2 (+0,1%), Могилев – 566 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,8% и составляет 2 938 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1470 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 1,1% до 806 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 1 по 8 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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