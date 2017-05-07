Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 1-8 мая 2017 года

Нынешний год богат на праздничные дни – третий понедельник подряд белорусы не работают, что отражается на процессах, протекающих на столичном рынке жилья. Сокращение предложения квартир, начавшееся в первых числах апреля, продолжается. На минувшей неделе количество выставленных на продажу квартир уменьшилось на 0,6%. Предложение “двушек” практически не изменилось (-0,1%), довольно сильный отток объектов был отмечен у 1- и 3-комнатных квартир (-1,3%). Что касается квартир с четырьмя комнатами, то их за неделю стало больше на 1,9%.

Всего по сравнению с пиковым значением нынешнего года предложение на “вторичке” сократилось уже на 200 объектов.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 8 мая следующим образом:



