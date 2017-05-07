Частный бизнес хочет получить право строить газопроводы к жилым домам

Частные предприятия хотят получить право строить объекты газораспределительной системы для газификации жилых домов граждан. Об этом говорится в письме «Минского столичного союза предпринимателей и работодателей» (МССПиР) в адрес Национального центра законодательства и правовых исследований, Минэнерго и Министерства антимонопольного регулирования и торговли.





В настоящее время местные исполкомы при предоставлении отвода земель для линейных сооружений не разрешают частым компаниям строительство наружных сетей газопроводов и внутренних систем газоснабжения. Власти ссылаются на нормы законодательства, согласно которым заказчиком на строительство таких объектов может выступать только газоснабжающая организация, входящая в состав гособъединения «Белтопгаз».

МССПиР предлагает рассмотреть вопрос о приведении закона «О газоснабжении» и пункта 5 Положения о газификации природным газом эксплуатируемого жилищного фонда граждан, утвержденного указом № 368, в соответствие с нормой закона «О естественных монополиях».

Согласно закона «О газоснабжении», «заказчиком на строительство объектов газораспределительной системы выступает газоснабжающая организация». Одно из положений о газификации гласит, что «заказчиками по проектированию и строительству объектов газораспределительной системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан выступают газоснабжающие организации, входящие в состав Государственного производственного объединения по топливу и газификации».

Данная норма, по мнению экспертов, ограничивает конкуренцию на рынке оказания услуг в сфере строительства объектов газоснабжения. Поскольку газоснабжающие организации входят в состав «Белтопгаза» наряду со строительными компаниями, то в рамках одного объединения создаются условия для обеспечения комфортных условий работы исключительно для предприятий госконцерна.

В силу статьи 1 закона «О газоснабжении» газоснабжающей организацией является собственник объектов газораспределительной системы и (или) уполномоченное им лицо, «осуществляющие снабжение газом потребителей газа и оказание услуг по проектированию, строительству и транспортировке газа потребителям газа». Соответственно именно такие организации являются монополистами.

Согласно закона «О естественных монополиях», газоснабжающая организация является субъектом естественной монополии, однако сферой ее деятельности является исключительно «транспортировка газа по магистральным и распределительным трубопроводам», а никак не «проектирование и строительство объектов».

По мнению экспертов МССПиР норма о том, что заказчиками по проектированию и строительству объектов газораспределительной системы для газификации эксплуатируемого жилищного фонда граждан выступают только газоснабжающие организации в настоящее время устарела, создает препятствия раскрепощению бизнеса в строительной сфере и развитию добросовестной конкуренции на рынке.

Поэтому эксперты бизнес-союза предлагают внести изменения в законодательство, оставив за газоснабжающими организациями только исключительное право на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.