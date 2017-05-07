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В первой декаде июля ряд банкоматов и обменников должны работать без сбоев

08.05.2017 15:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские банки должны оказать высокий уровень сервиса участникам 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая состоится 5−9 июля в Минске. Об этом говорится в письме Национального банка в адрес коммерческих банков.


Сейчас госорганами ведется подготовительная работа для проведения мероприятия на «высоком организационном уровне». Одним из условий комфортного пребывания участников международного форума является качественное оказание банковских услуг и бесперебойное функционирование банкоматов и платежных терминалов организаций торговли и сервиса, говорится в письме регулятора.

Особенное внимание банкиры должны уделить 8 официальным гостиницам форума: «Президент-Отель», «Минск», административный комплекс на пр. Победителей, 14, «Виктория-2», Crowne Plaza, Marriot, «Ренессанс», Double Tree.

В целях обеспечения качественного обслуживания держателей банковских карточек в местах проведения сессии ПА ОБСЕ и проживания ее участников Нацбанк просит банки обеспечить своевременную загрузку банкоматов и предусматривать оперативное восстановление терминалов в случае возникновения нештатных ситуаций, а также бесперебойную работу пунктов обмена валют.

На период прибытия (2−4 июля) и убытия (10−13 июля) участников форума необходимо обеспечить аналогичный качественный сервис в Национальном аэропорту «Минск» и на пунктах пропуска через сухопутную границу Беларуси.

26-я летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Беларуси впервые и начнется 5 июля. Она соберет в Минске около 700 участников из 57-ми стран. Сессия пройдет под лозунгом «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». «Именно белорусская сторона сформулировала тему сессии, с которой согласились наши коллеги», — сказал зампредседателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук. В повестке форума — проблемы терроризма, кибербезопасности, затяжные конфликты, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению соблюдения прав человека.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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26-я летняя сессия ПА ОБСЕ пройдет в Беларуси впервые и начнется 5 июля. Она соберет в Минске около 700 участников из 57-ми стран.

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