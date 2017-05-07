8 мая, накануне Дня Победы, по приглашению министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея главы дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, со своими семьями посетили историко-культурный комплекс «Линия Сталина».







Дипломаты ознакомились с системой оборонительных укреплений «Линии Сталина», образцами военной техники тех лет, а также стали посмотрели историческую реконструкцию боя «Битва за Берлин», сообщает МИД .





«Для нашей страны память о годах Великой Отечественной войны и подвиге народа, победившего фашизм, — священна. Сегодняшнее мероприятие дает возможность главам дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси, прикоснуться к прошлому нашей страны, кровавой, страшной частице нашей истории, и призвано еще раз напомнить о том, что подобное не должно повториться», — подчеркнул Макей.