Президент Сирии поздравил белорусов с Днем Победы: Вы фактически находитесь в блокаде

Президент Сирии Башар Асад поздравил «ветеранов и руководство Беларуси во главе с президентом Лукашенко» с Днем Победы. В интервью съемочной группе телеканала ОНТ сирийский лидер призвал белорусов не уступать «новому современному нацизму в образе западной оккупации».

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— Мы понимаем, с какой агрессией столкнулся ваш народ. И СССР понёс огромные жертвы тогда. И сегодня ветераны подают пример нынешним и новым поколениям, урок стойкости и мужества. Кто мог подумать тогда, что Сталинград героически переживёт блокаду? Кто мог предположить, что отступление Красной Армии в начале войны позже превратится в победу? И если бы не победа СССР, не было бы высадки в Нормандии, — заявил Асад.

По его словам, на Западе сейчас пытаются скрыть важную роль Советского Союза (в том числе народа Беларуси) в победе над фашизмом.

— И сегодня ветераны своим примером показывают стойкость духа, поскольку вы сейчас переживаете нечто похоже на то, что в Сирии длится десятилетие. Вы фактически находитесь в блокаде, есть попытки демонизировать образ президента Лукашенко, так же, как Запад пытается это сделать и с президентом Путиным. Поскольку они не прогибаются перед Западом. Ваши предыдущие поколения не преклонили головы перед Гитлером, и нынешним поколениям не следует уступать новому современному нацизму в образе западной оккупации", — посоветовал президент Сирии.

Полностью интервью, которое Башар Асад дал телеканалу ОНТ, будет показано в четверг, 11 мая — сразу после вечернего выпуска «Наших новостей».