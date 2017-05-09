Замглавы МИД Беларуси: когда Америке была нужна наша помощь, мы ее оказывали

Беларусь считает «наибольшим вызовом» для своей безопасности усиление международной напряженности в Европе. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко подчеркнул это во вторник, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне в ходе рабочего визита в США.

Риск и вызов

«Наибольшим вызовом для безопасности Беларуси в настоящее время мы считаем возросшую напряженность в нашем общем с вами регионе, — сказал высокопоставленный специалист. — Мы видим новое присутствие сил НАТО непосредственно у наших границ. Естественно, мы не можем не анализировать эту ситуацию и не принимать определенные меры».

«Хотя мы и не считаем, что это присутствие представляет какую-то прямую угрозу для Беларуси, это, безусловно, создает и риск, и вызов с точки зрения безопасности в нашем регионе, — продолжал замглавы МИД Беларуси. — Поэтому мы совместно с Россией в рамках наших союзнических договоренностей анализируем эту ситуацию и принимаем необходимые меры. Недавно об этом говорил наш президент, подтверждая все эти договоренности».

«Мы, естественно, надеемся на урегулирование напряженности и деэскалацию обстановки в регионе», — подытожил свой ответ Кравченко. Точно так же он отвечал и на вопросы американских политологов о том, какие «стратегические угрозы и геополитические вызовы» видит сейчас для себя его страна.

«Краеугольный камень»

По ходу выступления дипломат также подчеркивал, что в сфере глобальной и региональной безопасности Беларусьсчитает себя не «потребителем», а «поставщиком». По ее убеждению, эта сфера важна и для ее двусторонних отношений с США.

И ведущий встречи, и люди в аудитории настойчиво задавали гостю вопросы по правозащитной тематике. Отвечая на один из них, он напомнил, что при всем бесспорном значении данной темы она все же не единственная в американо-белорусских отношениях. «Сотрудничество в сфере безопасности, по глобальным и региональным вопросам — это также один из краеугольных камней в наших взаимоотношениях с Соединенными Штатами», — сказал Кравченко.

По его убеждению, важным вкладом в глобальную безопасность со стороны Беларуси был в свое время добровольный отказ этой страны от обладания ядерным оружием. В этом же ряду он упомянул об участии Минска в соглашении с МАГАТЭ, гарантирующем исключительно мирный характер любой работы с ядерными материалами в республике, а также о том, как Беларусь несколько лет назад открыла свою территорию для железнодорожного транспорта, которым обеспечивалось снабжение американских войск в Афганистане.

«Таким образом, когда Америке была нужна наша помощь, мы ее оказывали, — сказал он. — Причем делали это осознанно, никогда не пытались „торговаться“ и даже не говорили об этом публично». Хотя, по словам дипломата, происходило все это в том числе и после введения американских санкций против Беларуси.