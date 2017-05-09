Итоги недели на белорусском валютном рынке

После трех недель укрепления белорусский рубль снизился к валютной корзине, за счет роста стоимости доллара и евро. По данным Национального Банка РБ, за неделю на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) стоимость доллара США выросла на 0,71% до 1,8824 рублей за доллар. Европейская валюта выросла на 1,75% и стоит 2,0728 рублей за евро. Российский рубль снизился на 0,98% и стоит 3,2481 белорусских рублей за 100 российских. Стоимость валютной корзины в результате выросла за неделю на 0,07%.

Всего с начала года доллар подешевел на 3,89%, евро подорожал на 1,36%, а российский рубль подорожал на 0,13%. Стоимость валютной корзины снизилась за это время на 0,85%.

По предварительным данным, в апреле объем золотовалютных резервов РБ по методологии МВФ вырос на 92,6 млн. долларов США (+1,8%), и на 1 мая составил 5.108,7 млн. долларов США в эквиваленте. По заявлению Нацбанка, увеличению ЗВР в апреле способствовали поступление третьего транша финансового кредита ЕФСР, покупка Нацбанком иностранной валюты на торгах БВФБ, привлечение средств от продажи Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также рост цены золота на международном рынке драгоценных металлов.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте вырос на 0,3%, с начала года на 1,7%, за последние 12 месяцев – на 6,4%.

Решением Правления Национального банка с 19 апреля 2017 г. ставка рефинансирования была снижена на 1 п.п. до 14% годовых. С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.

ВВП в январе-марте 2017 года вырос на 0,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

ЕАБР прогнозирует в 2017 г. снижение ВВП на 0,5%, в 2018 г. – рост на 1,0%, в 2019 г. – еще на 1,0%. Инфляция по оценке ЕАБР составит 9,3% в 2017 г., 7,0% в 2018 г. и 6,1% в 2019 г.

МВФ прогнозирует в 2017 году падение ВВП на 0,8%, в 2018 году – рост на 0,6%. Индекс потребительских цен, по мнению экспертов МВФ, вырастет в 2017 году – на 9,3%, в 2018 году – на 8,7%.

Эксперты Всемирного Банка ожидают снижения белорусской экономики на 0,5% в 2017 г., роста на 1,3% в 2018 г. и на 1,4% в 2019 г. Инфляция по прогнозам ВБ составит 13,0% в 2017 г. и 11,5% в 2018 г.

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики в 2017 году на 1,0%.

Согласно утвержденному прогнозу социально-экономического развития страны на 2017 г. и основным направлениям денежно-кредитной политики, прогнозируется рост ВВП на 1,7%, инфляция ожидается на уровне 9%.

По данным Альпари , на мировых финансовых рынках за минувшую неделю стоимость нефти марки Brent снизилась с $51,8 до $49,3 за баррель, или на 4,8%. Стоимость золота снизилась с $1.268 до $1.228 за тройскую унцию, или на 3,2%.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари