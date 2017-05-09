Правительство 23 мая проведет выездное заседание по развитию Оршанского района

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко 23 мая правительство проведет выездное заседание по проблемам развития Оршанского района, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Дата заседания озвучена премьер-министром Андреем Кобяковым во время рабочего совещания по подготовке и проведению данного мероприятия.

По словам руководителя правительства, будут детально рассмотрены проблемы социально-экономического развития района. "Особое внимание будет уделено перспективам развития населенных пунктов района. Рассмотрим вопросы развития производственного сектора, привлечения инвестиций, строительства жилья, транспортной инфраструктуры, занятости населения, в том числе пилотный проект по реализации решений, которые дали бы ощутимый результат для региона", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр напомнил, что накануне выездного заседания Совета Министров ведется активная работа членами правительства, которые детально, с выездом на места, анализируют имеющиеся проблемы района, изучают все ключевые вопросы, а также перспективы развития. "Все наработанные предложения должны быть аргументированы, носить системный характер и лечь в основу проекта по перезапуску экономики региона", - подчеркнул Андрей Кобяков.-0-