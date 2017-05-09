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Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане

10.05.2017 11:26 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане
Анатолий Калинин. Фото из архива

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может принять участие в строительстве второго горнорудного калийного комбината в Туркменистане, сообщил сегодня заместитель премьер-министра Анатолий Калинин во время заседания межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер напомнил, что недавно в Туркменистане был введен в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. "Для нашей страны это один из самых масштабных подобных проектов, реализованных за рубежом. Беларусь выполнила все свои обязательства по введению объекта в эксплуатацию, и сейчас мы ожидаем окончательного расчета, с тем чтобы со своей стороны рассчитаться с субподрядными организациями и поставщиками материалов", - рассказал Анатолий Калинин. Он отметил, что Беларусь продолжит сопровождение проекта подготовки специалистов для Гарлыкского ГОК. "Также мы приступили к обсуждению возможного участия Беларуси в реализации строительства второго горнорудного калийного комбината на базе Карабильского месторождения", - сообщил он.

Заместитель премьер-министр подчеркнул, что потенциал сотрудничества Беларуси и Туркменистана далеко не исчерпан и не может ограничиться только одним-двумя крупными проектами. "Необходимо использовать наработанный опыт взаимодействия для увеличения взаимного товарооборота по всему спектру, также мы видим принципиально новые перспективы взаимодействия в нефтегазовой сфере, в области легкой промышленности, дорожного строительства, поставок в Туркменистан дизель-поездов, белорусского программного обеспечения", - пояснил он.

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Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер напомнил, что недавно в Туркменистане был введен в строй Гарлыкский горно-обогатительный комбинат. "Для нашей страны это один из самых масштабных...

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