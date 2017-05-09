Консультативный комитет ЕЭК одобрил структуру концепции общего финансового рынка ЕАЭС

10 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультативный комитет по финансовым рынкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил структуру концепции формирования общего финансового рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Принято решение, что первую редакцию концепции подготовит ЕЭК, после чего документ будет представлен для обсуждения в правительства, национальные (центральные) банки государств - членов ЕАЭС.

Концепция будет включать описание основных целей и принципов функционирования общего финансового рынка, форм и инструментов информационного и административного взаимодействия правительств и национальных (центральных) банков государств - членов ЕАЭС и комиссии, правовой и нормативной базы единого рынка, а также полномочий наднационального регулирующего органа на финансовых рынках ЕАЭС.

Участники заседания обсудили ход работ по подготовке международных соглашений в области общего финансового рынка ЕАЭС, входящих в право союза. Среди них - проекты соглашений о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации; о порядке деятельности органа по вопросам координации курсовой политики, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств - членов ЕАЭС; о взаимодействии государств - членов ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав кредитных историй; об аудиторской деятельности на территории ЕАЭС.

В целом одобрен проект плана гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере. "Это долгосрочная дорожная карта, которая позволит сблизить нормы регулирования финансовых рынков в странах союза, - отметили в ЕЭК. - Для более детальной проработки проекта плана в рамках рабочей группы по гармонизации законодательства государств - членов ЕАЭС в финансовой сфере будут созданы подгруппы по страховому, банковскому сектору и сектору рынка ценных бумаг".

При рассмотрении проекта дорожной карты по формированию единого биржевого пространства представители регуляторов финансовых рынков стран ЕАЭС отметили необходимость комплексного решения задачи: единое биржевое пространство должно включать как рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и денежный рынок.-0-