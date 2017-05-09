Законодательство Беларуси vs техрегламенты ЕАЭС: что и на каком языке должно быть на этикетке

Единый рынок лекарств в ЕАЭС начал действовать 6 мая . Теперь белорусские производители лекарств на экспорт должны позаботиться о том, чтобы маркировки соответствовали и законам Беларуси, и техрегламентам ЕАЭС. То же самое касается импортеров: у белорусского законодательства больше требований к маркировке любых товаров, не только лекарств.



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Требования к маркировке всех товаров, которые продаются в магазинах Беларуси, закреплены на двух уровнях, рассказывает юрист REVERA Екатерина Попова. Во-первых, на уровне белорусского законодательства — в законе «О защите прав потребителей». Они обязательны для всех продовольственных, непродовольственных, импортных и отечественных товаров, которые реализуются в Беларуси.

«Требования к маркировке могут также содержаться в госстандартах (ГОСТ, СТБ и другие). Производитель сам решает, применять госстандарт или нет. Обязательным это становится тогда, когда производитель заявляет о соответствии товара какому-либо стандарту. Если на упаковке торта написано, что он произведен „по ГОСТу“, это должно быть правдой, а не просто маркетинговым ходом. Иначе производителя ждет штраф», — объясняет Попова.

Требования для товаров особых категорий (медтовары, алкоголь, сигареты и другие) дополнительно регулируются специальными актами. Например, на сигаретах обязательно указывается фраза «курение опасно для вашего здоровья», а в инструкции для лекарств — дозировка, противопоказания и побочные действия.

Во-вторых, на уровне наднационального законодательства ЕАЭС — для товаров, которые ввозят и реализуют на территории государств-членов ЕАЭС — требования закреплены в технических регламентах. В каждом из них прописано, на какие товары он распространяется. Сегодня действует 38 техрегламентов, которые охватывают более половины всех товаров в ЕАЭС. На товары, для которых техрегламенты пока не разработаны, действуют только нормы белорусского законодательства.

Различаются ли требования к маркировке товаров по законодательству Беларуси и техническим регламентам ЕАЭС? Да, подтверждает юрист. Кроме требований техрегламентов ЕАЭС, белорусское законодательство обычно устанавливает свои. Насколько они отличаются от ЕАЭС, зависит от конкретного товара. В целом, по базовым требованиям техрегламентов ЕАЭС на товаре должно быть указано:

наименование

производство

состав

срок годности

поставщик

назначение, способ использования и другие.

Белорусское законодательство требует больший объем информации для потребителя. Это хорошо видно на примере косметической продукции, рассказывает Екатерина Попова. В законодательстве ЕАЭС требования к ней регулируются техрегламентом «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Белорусский закон «О защите прав потребителей» требует, чтобы на товаре также были указаны:

конкретные нормативные документы, то есть госстандарты, в соответствии с которыми произведен товар

сведения о том, что делать потребителю по истечении сроков годности и о возможных последствиях, если эти сведения проигнорировать. Такую информацию обязательно указывать в 2 случаях — если товары опасны для жизни, здоровья, наследственности, окружающей среды, имущества (например, просроченные таблетки) или если товары становятся непригодными для использования по назначению (например, крем для рук)

импортер или его представитель, а также их местонахождение

из каких частей состоит товар (например, пудра и спонж).

«Производители, поставщики и продавцы часто нарушают второй пункт — не указывают, что делать потребителю по истечении сроков, и возможные последствия. На самом деле, чтобы не нарушать закон, достаточно указать на товаре простую фразу „не использовать по истечении срока годности“. И если на белорусских товарах она встречается хотя бы иногда, то найти такую формулировку на импортных товарах практически невозможно. А значит, такие товары нарушают белорусское законодательство», — отмечает юрист.

Эксперт обращает внимание на то, что обязательная информация, которую требуют техрегламенты ЕАЭС и закон о защите прав потребителей, должна быть указана на одном из государственных языков (русский, белорусский). При этом возможны противоречия: новый госстандарт СТБ 1100−2016, который регулирует требования к пищевой продукции и широко обсуждался из-за дискриминационного отношения к белорусскому языку, содержит такую формулировку: «Информация для потребителя в виде текста наносится на русском или русском и белорусском языках». «С одной стороны, следование госстандартам добровольно, но с другой — этот госстандарт явно противоречит Закону „О защите прав потребителей“, и, конечно, Конституции Республики Беларусь», — говорит Попова.

Любая дополнительная информация — товарный знак, название продукта или его свойств — может быть написана и на иностранном языке, добавляет она.