10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" увеличили в I квартале 2017 года выпуск импортозамещающей продукции на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Продукция выпущена по 33 товарным позициям на $83 млн. Ее поставки осуществлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. На белорусском рынке реализовано импортозамещающей продукции на $23,11 млн, что на 48,3% больше, чем за I квартал 2016 года. Экспортировано такой продукции на сумму более $50 млн, что на 70,4% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

В целях дальнейшего развития импортозамещения, наращивания производства конкурентоспособной продукции концерном будет продолжена работа, ориентированная на создание мощностей по глубокой комплексной переработке древесины с последующим выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию двух новых производств - завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга "Белорусские обои" "Бумажная фабрика "Герой труда" в Добруше. Производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму порядка $320 млн. На заводе в Добруше будет производиться 200 тыс. т картона в год на $240 млн. Выход новых заводов на производственные мощности запланирован на 2018 год.

К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, фанера, немелованные бумага и картон, гофрированный картон и ящики из него, бумажные мешки, негофрированный картон, газетная бумага и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее. Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся виниловые обои, двухслойная бумага-основа для обоев и напольные ламинированные покрытия.-0-